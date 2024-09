Il nuovo programma Stellantis CustomFit alla IAA Transportation 2024

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dal 17 al 22 settembre a Hannover si svolgerà la IAA Transportation 2024, la più grande fiera d’Europa dedicata ai veicoli commerciali e industriali, che vedrà la partecipazione di professionisti e importanti marchi del settore. Tra questi, Stellantis Pro One, la business unit del Gruppo dedicata ai veicoli commerciali, si presenta all’evento forte della propria posizione di leadership nella regione EU30, con una quota di mercato che supera il 28,5% e di una notevole crescita nel mercato tedesco, dove nella prima metà del 2024 ha registrato un incremento della propria quota di 4 punti percentuali, con le vendite che hanno superato quota 45%.

In occasione di questo evento internazionale il Gruppo annuncerà il lancio di “Stellantis CustomFit”, un nuovo programma per la conversione e la personalizzazione che è già stato avviato in alcuni stabilimenti e la cui attuazione verrà gradualmente estesa anche ad altri siti produttivi. Il programma garantisce i massimi standard di qualità, sicurezza e integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e le modifiche specifiche richieste dal cliente. Le trasformazioni in-house sono integrate con soluzioni sviluppate in collaborazione con una rete globale di oltre 400 partner certificati. Ciò consente di ampliare ulteriormente la già ampia gamma di prodotti, dai furgoni con cassone ribaltabile ai furgoni con spazio di carico ottimizzato ai veicoli ricreazionali, tutti progettati per soddisfare le specifiche richieste di clienti privati, piccole e medie imprese (PMI) e grandi flotte. In rappresentanza delle numerose “specialità” offerte dai veicoli commerciali Stellantis Pro One, alla fiera tedesca (padiglione 13 – stand C70) saranno presenti Opel Combo Electric, Citroèn E-Berlingo Crew Van, PEUGEOT E-Expert Fridge con EPTO, Opel Movano HYDROGEN e Fiat Professional E-Ducato Cargo Box. Un ultra-compatto Opel Rocks Electric con kit KARGO sarà inoltre esposto all’interno dello spazioso vano di carico di Opel Movano HYDROGEN per mostrare la capacità di carico di quest’ultimo e sottolineare l’ampiezza della gamma targata Stellantis Pro One, che comprende veicoli commerciali di tutte le dimensioni e innovative soluzioni di micromobilità.

In primo piano si trova l’innovativa tecnologia a celle a combustione a idrogeno (FCEV), già disponibile sui furgoni di medie dimensioni e che presto sarà disponibile anche sui furgoni di grandi dimensioni di Stellantis. Tale tecnologia rappresenta una tappa fondamentale nella tabella di marcia del Gruppo verso una mobilità a zero emissioni. Per modelli come Citroèn è-Jumper, Fiat Professional E-Ducato, Opel Movano Electric, Vauxhall Movano Electric e PEUGEOT E-Boxer il Gruppo ha sviluppato un’esclusiva architettura a media potenza che offre un’autonomia di oltre 500 km, tempi di rifornimento di soli 5 minuti e zero compromessi in relazione alla capacità di carico. Stellantis crede fermamente in questa tecnologia, perciò è la prima casa costruttrice in Europa a offrire una gamma di veicoli commerciali di medie dimensioni alimentati a idrogeno, a cui presto si aggiungerà anche una gamma di furgoni di grandi dimensioni. Il Gruppo è pronto a cogliere le opportunità che la rivoluzione dell’idrogeno promette in tutto il continente, riaffermando il proprio ruolo di precursore nel campo della tecnologia per una mobilità sostenibile, accessibile e responsabile.

Con il lancio del nuovo programma “Stellantis CustomFit”, l’ampliamento della capacità di produzione di veicoli alimentati a celle a combustione a idrogeno e il rinnovo dell’intera gamma di veicoli commerciali compatti, di medie e di grandi dimensioni (12 veicoli in totale), l’offensiva globale di Stellantis Pro One procede rapidamente. L’azienda può sfruttare un ampio portafoglio di tecnologie avanzate in tema di propulsione, sicurezza, ADAS e connettività per offrire un ecosistema ideale ai conducenti e dimostrarsi un partner affidabile per i proprietari di veicoli commerciali. Inoltre la nuova gamma di furgoni di grandi dimensioni presenta il nuovo motore a combustione interna Multijet 4.0 e un innovativo cambio automatico a 8 rapporti (AT8). Noto per la sua affidabilità, il propulsore Multijet 4.0 eroga 450 Nm di coppia, al vertice nella categoria dei furgoni di grandi dimensioni a trazione anteriore, e dispone di un avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito che migliora ulteriormente l’affidabilità, le prestazioni e le emissioni. Infine, il nuovo sistema di propulsione consente una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 10% rispetto alle versioni attuali.

Xavier Peugeot, Senior Vice President, Commercial Vehicles Business Unit di Stellantis, ha dichiarato: “Essendo uno dei 7 elementi chiave del piano strategico Dare Forward 2030, con la sua strategia a 360° Stellantis Pro One fornisce risposte concrete ai bisogni dei clienti: una nuova gamma di veicoli commerciali, pick-up elettrificati, servizi connessi, un ecosistema di conversione completamente digitale, 2 furgoni a idrogeno… Tutto ciò si traduce nella conquista della leadership anche nella regione MEA (come già in Europa e Sud America), nel posizionamento al vertice del mercato europeo dei BEV (32%), nel fatto di proporsi come pioniere della mobilità a idrogeno e nel rafforzamento della leadership a livello mondiale”.

Arnaud Leclerc, Global Head, Stellantis CustomFit, ha aggiunto: ‘La nostra strategia di conversione e personalizzazione è un elemento fondamentale della nostra offerta, che ci consente di realizzare veicoli commerciali su misura che soddisfino le esigenze specifiche dei singoli clienti. La trasformazione dei veicoli costituisce oltre il 50% delle nostre attività nel settore dei veicoli commerciali. Ciò comprende le conversioni in-house, cresciute del 30% rispetto allo scorso anno, e la collaborazione con oltre 400 partner certificati in tutto il mondo. Abbiamo inoltre deciso di proporre ai nostri clienti europei una grande offerta di personalizzazione in tutti gli stabilimenti di produzione di veicoli commerciali leggeri, con una significativa crescita del 60% rispetto allo scorso anno. A metterci in condizione di proporre queste novità ai nostri clienti è una nuova piattaforma digitale che non solo amplia la nostra offerta ma consente di ottimizzare i tempi di consegna con un miglioramento della customer experience complessiva. La capacità di effettuare le conversioni direttamente nei nostri impianti di produzione ci dà un vantaggio competitivo garantendo al tempo stesso i massimi standard di qualità e flessibilità. Con questa strategia e grazie al nuovo programma Stellantis CustomFit, Stellantis Pro One non solo soddisfa bensì supera le aspettative del mercato, proponendosi come punto di riferimento nell’ambito dei veicoli commerciali convertiti”.

Stellantis riafferma la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali con l’evoluzione del proprio programma di conversione e personalizzazione, ora ribattezzato “Stellantis CustomFit”, che rappresenta oltre il 50% dell’attività totale del Gruppo nel campo. Lo sviluppo più significativo è costituito dall’implementazione del programma, che è già stata avviata in alcuni impianti e sarà estesa ad altri siti produttivi del Gruppo. Ciò garantisce i massimi standard di qualità, sicurezza e integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e le modifiche specifiche richieste dall’azienda cliente. Le trasformazioni in-house sono integrate con soluzioni sviluppate in collaborazione con una rete di oltre 400 partner certificati a livello mondiale. Questa ampia rete consente a Stellantis di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti professionali e di provvedere alla distribuzione dei veicoli convertiti tramite la rete dei concessionari ottimizzando i tempi di consegna e l’esperienza del cliente grazie a un innovativo sistema digitale che ha portato a un ampliamento dell’offerta di prodotti raccomandata del 30% rispetto all’anno precedente. In termini di prestazioni, nel 2024 Stellantis ha registrato un incremento del 25% delle conversioni con partner certificati e ha raddoppiato il numero delle unità personalizzate per grandi flotte realizzate in-house, con una crescita del 35% delle vendite di veicoli convertiti in tutta l’Europa.

Da 16 anni Stellantis è inoltre leader nel mercato europeo dei veicoli ricreazionali, con una quota del 54% nel settore dei camper, mentre il 75% dei veicoli ricreazionali che percorrono le strade europee utilizza piattaforme Stellantis.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).