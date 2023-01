Il nuovo Scrambler in tour presso le concessionarie Ducati

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Arriva in tour presso i Ducati Store la Next Gen Freedom. Dal primo di febbraio fino al 5 marzo sarà infatti possibile vedere dal vivo la nuova gamma Scrambler presentata come settimo episodio della Ducati World Première 2023. Icon, Full Throttle e Nightshift saranno i protagonisti di un tour di 10 tappe che toccherà le principali città italiane dopo il debutto a Eicma dello scorso novembre. Le moto saranno in esposizione, e si potranno prenotare i demo ride che saranno possibili più avanti. Il nuovo Scrambler si propone come la scelta perfetta per chi vuole una moto dallo stile unico e riconoscibile, dinamica e divertente, accessibile e sicura per un uso quotidiano. Una moto disegnata per chi cerca la libertà e desidera condividere con gli altri il proprio stile e modo di essere.

La seconda generazione conferma quella semplicità e quell’autenticità che da sempre rappresentano valori essenziali per tutti gli appassionati Scrambler. Motore bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria, telaio a traliccio, manubrio largo, baricentro basso e divertimento nella guida vengono valorizzati da un’elettronica evoluta e da uno stile più moderno nelle linee e nei concetti. Il risultato di questa ricetta sono tre modelli Scrambler: Icon, Full Throttle e Nightshift. Tre moto dallo stile differente, accomunate da una posizione di guida rilassata e dal peso contenuto, per offrire agli appassionati di ogni esperienza e capacità un grande piacere di guida, tanto nei tragitti urbani quanto nelle gite fuori porta. Il concetto di personalizzazione, da sempre elemento distintivo dello Scrambler, con questa seconda generazione si spinge ancora più avanti grazie al nuovo serbatoio della Icon. La porzione colorata è una cover che può essere sostituita, così come lo possono essere i parafanghi, i tag sui cerchi e le piccole cover del proiettore anteriore. Così il look può adattarsi a tutti i gusti con grande facilità. Infatti, ai tre colori di serie (’62 Yellow, Thrilling Black e Ducati Red) se ne aggiungono altri sei, disponibili come kit accessorio, per vestire il nuovo Scrambler® Icon di nove livree diverse.

