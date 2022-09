Il nuovo SUV C5 Aircross arriva a “La Maison Citroèn” di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Inaugurata il 19 maggio presso lo store COIN di Piazza V Giornate, ora “La Maison Citroèn” di Milano accoglie Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross, il SUV di segmento C che si distingue per comfort a bordo e modularità. Quella di Piazza V Giornate di Milano è stata la prima “La Maison Citroèn” ad essere inaugurata in Italia. Successivamente, è stata aperta anche la sede di Catania e a breve verrà inaugurata quella di Bologna, sempre all’interno degli store COIN. Il suo spazio conviviale ed accogliente offre un’esperienza unica, contemporaneamente intima e tecnologica, che unisce il mondo fisico a quello digitale: un ambiente accogliente, confortevole e intimo come la propria casa che coniuga l’aspetto più innovativo e tecnologico del mondo digitale con cui scoprire l’intero universo Citroèn ed effettuare in tutta semplicità l’acquisto online del modello desiderato.

Esposto nell’elegante vetrina a due passi dal centro di Milano, Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In, cattura l’attenzione grazie al suo design moderno e distintivo, dalle linee decise e geometriche che conferiscono uno stile assertivo e dinamico, al contempo prestante ed elegante su strada.

I passanti sono invitati ad entrare anche grazie ad uno schermo che stimola la curiosità attraverso immagini Citroèn che trasmettono una sensazione ottimista e umana, moderna, dinamica ed accogliente. Al centro dello spazio espositivo, spicca Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In, un vero riferimento nel segmento per il comfort a bordo e per l’esperienza globale orientata al benessere e alla facilità di utilizzo. La versione Hybrid Plug-In amplifica ulteriormente questa sensazione, con tutti i vantaggi della guida in modalità elettrica per i tragitti quotidiani e un’autonomia illimitata per i lunghi viaggi grazie al motore a benzina, per un’esperienza di mobilità in classe è-Comfort, perfettamente isolati dalla strada e dal mondo esterno, in totale tranquillità, in un ambiente protetto, come all’interno di un cocoon, dove tutte le sollecitazioni esterne sono filtrate

Accanto a Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In, sulla grande parete in legno, sono esposti alcuni prodotti della boutique online di Citroèn, con un’ampia scelta di modellini e di prodotti lifestyle. Sotto la guida e la supervisione di un consulente dedicato, il Cliente può inoltre scoprire l’intero universo Citroèn utilizzando il “Citroèn Wall” ed effettuare l’acquisto online della sua vettura desiderata, approfittando dei vantaggi esclusivi dedicati a tutti i visitatori de “La Maison Citroèn” e previsti per l’acquisto online di tutti i modelli della gamma Citroèn.

Un allestimento unico e originale che invita a rilassarsi all’interno di uno spazio luminoso, per una sensazione di serenità e benessere come quella che si prova a bordo della vettura. Adiacente a “La Maison Citroèn”, nella zona dedicata ai test drive, Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In è a disposizione per una prova su strada. Salendo a bordo, tutti saranno positivamente sorpresi dall’eccezionale spazio, dalla modularità dei volumi, dai rivestimenti raffinati, dal nuovo Touch Pad da 10″, dal bagagliaio ampio e funzionale, oltre che dai 3 sedili posteriori indipendenti, reclinabili, scorrevoli e richiudibili a tavolino.

Il Test Drive di Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In consentirà poi di sperimentare la sua guida fluida e silenziosa, oltre alla sensazione di benessere che si prova in un ambiente ovattato e isolato dal mondo esterno, grazie ai nuovi sedili Citroèn Advanced Comfort®, alle sospensioni Citroèn Advanced Comfort®, oltre alle sue tecnologie di assistenza alla guida come l’Highway Driver Assist, che trasformano ogni viaggio in un’esperienza serena e positiva. La stessa esperienza di guida di Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In naturalmente si può sperimentare presso tutte le Concessionarie, su tutto il territorio italiano.

Presso “La Maison Citroèn” di Milano, dal 12 settembre al 9 ottobre, Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In è protagonista di un’iniziativa realizzata in collaborazione con Radio Italia che consente di vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Grazie al supporto ed al coordinamento del personale dedicato presente sul posto, tutti coloro che effettuano un test drive di Nuovo SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-In presso “La Maison Citroèn” di Milano, in possesso di patente di guida da almeno due anni, possono partecipare ad un’estrazione per vivere un’esclusiva Vip Experience in uno dei Radio Italia Live. La Vip Experience prevede l’ingresso per 4 persone al Radio Italia Live presso il Reward Music Place di Cologno Monzese, la visita agli studi della diretta radiofonica Radio Italia, l’accesso Vip alla Lounge con aperitivo e pass per assistere al Radio Italia Live. Inoltre, per gli appassionati di musica, nei weekend 17/18 settembre, 1/2 ottobre e 8/9 ottobre, presso “La Maison Citroèn” di Piazza V Giornate di Milano, sarà possibile seguire dal vivo lo speaker Sergio Labruna che coinvolgerà il pubblico presente con un tono scherzoso e divertente. Previsti anche collegamenti con Radio Italia nel corso dei weekend.

