Il nuovo veicolo ecologico Bmw CE04 al servizio delle autorità

Bmw Motorrad celebra due anteprime mondiali al Milipol 2021 dal 19 al 22 ottobre 2021 a Parigi, presentando il nuovo CE 04 e la F 900 XR in una versione allestita per la polizia, una cooperazione con Bmw Motorrad Olanda. Si aggiungono così due veicoli superiori e orientati al futuro alla gamma dedicata alle autorità, accanto alle attuali versioni per la polizia R 1250 RT, F 750 GS e F 850 GS. Il nuovo CE 04, presentato alcuni mesi fa, gioca un ruolo particolarmente importante. Lo scooter elettrico dinamico ed ecologico offre infatti un concept su misura per le esigenze delle autorità speciali, con opzioni flessibili e un alto livello di operatività nelle aree urbane e metropolitane. Rappresenta anche una componente avveniristica della strategia di sostenibilità del Bmw Group, in cui il piacere di guidare va ben oltre il semplice andare dal punto A al punto B. Negli ultimi anni e decenni, sono già stati fissati standard significativi nell’eco bilancio dei veicoli, a partire dalle risorse utilizzate, attraverso il consumo energetico, fino alla quota di componenti riciclati.

Con una potenza massima di 30 kW (41 CV), il nuovo Bmw CE 04 ha un motore potente e offre i migliori presupposti per il lavoro della polizia in città e nelle aree urbane. La velocità massima è di 120 km/h – consentendo una guida veloce non solo in città, ma anche su autostrade e tratti autostradali. Con 60,6 Ah (8,9 kWh) ha un’ampia capacità energetica e fornisce un’autonomia di circa 130 chilometri. Questo assicura una guida quotidiana affidabile e senza emissioni sia in città che in ambienti urbani. Inoltre, la versione per le autorità ha anche una serie di caratteristiche tecniche che rendono la guida quotidiana affidabile, confortevole e, soprattutto, sicura. Tempi di ricarica brevi e tecnologia di ricarica basata sul sistema utilizzato nelle automobili. Maggiore stabilità di guida grazie al controllo dello slittamento tramite ASC (Automatic Stability Control). – DTC (Dynamic Traction Control) come opzione ex-works.

Tre modalità di guida di serie “ECO”, “Rain” e “Road” per un uso quotidiano efficiente. Modalità di guida “Dynamic” per uno stile di guida ancora più sportivo come optional ex works. Sospensioni settate per la massima stabilità e telaio tubolare in acciaio realizzato in un unico pezzo. Potente impianto frenante con ABS. ABS abilitato per il banking (controllo automatico della stabilà) come optional ex works. Schermo a colori TFT da 10,25″ con navigazione a mappe integrata e ampia connettività di serie. Potenti gruppi ottici a LED su tutti i lati. Adaptive Turning Light Pro e funzioni di illuminazione come optional ex works. Parabrezza. Vani portaoggetti laterali e anteriori. Ergonomia personalizzabile grazie alla scelta di varie sedute. Equipaggiamento opzionale speciale per le versioni per la polizia, luci lampeggianti a LED davanti e faro a LED dietro. Bagagliaio. Sirena. Interruttore supplementare per il controllo dei componenti di segnalazione luminosa e sonora.

(ITALPRESS).