di Nico Dente Gattola

L’ennesimo libro sul calcio, sicuramente qualcuno l’avrà pensato al momento di ricevere l’invito per la presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe Ilario mercoledì 25 giugno dal titolo “il pallone di scorta”.

Autore poliedrico, nella vita è giudice di pace e avvocato e appunto anche scrittore.

Questo particolare aspetto va evidenziato perché dopo vari volumi tra cui “Eravamo ottantamila” e “ Le figurine mancanti” senza dubbio può essere definito come dire del mestiere con libri che dimostrano una vena creativa sempre viva ed in continua evoluzione.

Ebbene se la prima sensazione è stata quella di pensare ad un titolo prettamente calcistico, al termine della presentazione la sensazione è differente e si comprende di trovarsi al cospetto di un vero e proprio romanzo assolutamente originale e ben scritto.

Originale perché il libro è costituito da una serie di episodi calcistici (meglio dei flash) realmente accaduti, solo in apparenza non collegati ma in realtà legati da un sottile filo, la vita che scorre, in cui confluiscono episodi della vita di un ragazzo.

Personaggio di fantasia ma chiaramente frutto del vissuto familiare di Giuseppe Ilario e quindi per questo motivo ancor più autentico ed in cui di conseguenza non è difficile rispecchiarsi.

Episodi vissuti che partono dagli anni settanta per arrivare all’inizio degli anni novanta alla fine dell’epopea di Maradona in cui vediamo crescere questo giovane che lentamente si apre alla vita e dal rassicurante nido familiare si ritrova a spiccare il volo verso la vita.

L’incontro è stato aperto dall’amico e collega avv.to Giuseppe Mangieri che ha posto l’accento sul percorso umano e professionale dell’autore, quanto mai utile a comprendere il senso del libro, perché un racconto, una storia in qualsiasi forma siano strutturate sono anche conseguenza di ciò che è colui che lo scrive, meglio del suo vissuto.

Enzo Crasto anche lui Giudice di Pace ha poi giustamente sottolineato come il calcio e nello specifico il Napoli, siano un aspetto essenziale della vita di ognuno di noi: una sorta di realtà parallela in cui i ricordi sportivi e personali si fondono fino a costituire una cosa sola, in cui non è possibile distinguere la sfera privata da tutto il resto.

Altro intervento, anche questo molto apprezzato, è stato quello del giornalista e avvocato Carlo Verna, in passato firma a livello anche nazionale della RAI che ha dato vita a vari episodi sportivi menzionati da Giuseppe Ilario dando spazio ai suoi ricordi .

Ricordi spesso maturati sul campo come commentatore o inviato con aneddoti che hanno attirato l’attenzione dei presenti perché frutto della sua esperienza diretta.

A questo punto se aggiungiamo il sottoscritto giustamente ci si può chiedere del contributo che può dare all’evento un parterre composto da soli giuristi trattandosi di un romanzo a sfondo sportivo.

In realtà i relatori sono tutti legati da un rapporto di profonda amicizia, di connessione con Giuseppe Ilario e questo è il primo presupposto per una presentazione di un libro ben riuscita.

In questo senso una presentazione di un libro può dirsi interessante se i relatori riescono a cogliere ciò che ha animato l’autore o l’autrice ,operazione che non sempre riesce .

Presentare un libro non è infatti una cosa semplice ,che può essere fatta sulla scorta di una mera lettura ma presuppone che si riesca a stabilire come dire una sorta di connessione con l’autore ed in questo come evidenziato sopra un rapporto di amicizia e frequentazione aiuta , poiché non è scontato riuscire ad intercettare il pensiero di chi scrive.

Anche se si legge con attenzione e interesse il testo in questione , perché la parte intima di ognuno di noi non è appannaggio di pochi.

Insomma un pomeriggio differente che rende giustizia e che in ogni caso dimostra come il genere del romanzo e il mondo dello sport , possano dare luogo ad un connubio assolutamente interessante sia pure partendo dai poli opposti.

In conclusione “Il pallone di scorta” ha iniziato il suo viaggio in un pomeriggio di giugno e a giudicare dalle premesse , dalla partecipazione del pubblico e dall’interesse con cui è stato accolto sarà destinato ad un viaggio ricco di soddisfazioni.

Questo perché nei partecipanti ha destato interesse e sia pure trattandosi di una semplice presentazione attraverso la lettura di suoi estratti ha prodotto emozioni che a pensarci bene è il “rendimento“ più importante da augurare ad un lettore.