Il Papa a Bruxelles: Nella Chiesa non c’è posto per gli abusi

Il Papa ha invitato a pensare “quando i piccoli sono scandalizzati, feriti, abusati”. Lo ha detto nell’omelia della messa a Bruxelles ricordando le parole delle vittime che ha incontrato. “Ho sentito la loro sofferenza di abusati e lo ripeto qui: nella Chiesa c’è posto per tutti, tutti, tutti” ma “non c’è posto per l’abuso, per la copertura degli abusi”. “Chiedo ai vescovi: non coprire gli abusi”, ha detto il Papa accolto da un lungo applauso dello stadio. “Il male non si nasconde, va portato allo scoperto con coraggio”. Il Papa chiede che gli abusatori siano “giudicati”, “che siano laici, preti o vescovi”. Quello delle vittime “è un lamento che sale al cielo e che ci fa vergognare”.