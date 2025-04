Il Papa a sorpresa arriva in Piazza San Pietro con la carrozzella: La malattia scuola d’amore, Dio non ci lascia soli

La sorpresa al termine della Messa del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanita’ e’ l’arrivo di Papa Francesco sul sagrato. In sedia a rotelle, accompagnato dal suo infermiere personale. Massimiliano Strappetti. Che lo porta fino all’altare, dove, dopo la benedizione finale del celebrante, l’arcivescovo Fisichella, pronuncia un breve saluto: “Buona domenica a tutti, grazie tante!”. Nella commozione di tutti i presenti in Piazza, i lettori trasmettono poi il suo messaggio di ringraziamento. Francesco saluta “con affetto quanti hanno partecipato a questa celebrazione e li ringrazia di cuore per le preghiere elevate a Dio per la sua salute, auspicando che il pellegrinaggio giubilare sia ricco di frutti”. Quindi imparte la benedizione apostolica, che estende “alle persone care, ai malati e ai sofferenti, come pure a tutti i fedeli oggi convenuti”.

Il Papa convalescente a Casa Santa Marta condivide molto con i ventimila pellegrini, tanti dei quali malati, raccolti in Piazza San Pietro per la celebrazione. E lo confida nell’omelia, letta per lui dal suo delegato, l’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per L’evangelizzazione. Fisichella, prima della lettura, sottolinea come a pochi metri da noi, Papa Francesco “ci e’ particolarmente vicino, e sta partecipando, come tanti malati, a questa Eucaristia attraverso la televisione”. Tutti i fedeli applaudono commossi. Il Pontefice, nel testo, condivide “l’esperienza dell’infermita’, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno”. Non e’ sempre facile, pero’ e’ una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare. Grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire.