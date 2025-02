Il bollettino: ciononostante il Santo Padre è di umore buono

Roma, 18 feb. (askanews) – Il Papa ha una polmonite bilaterale, la cura è più complessa, recita l’ultimo bollettino della Sala stampa vaticana sul ricovero del Santo Padre al Policlinico Gemelli.”La tac torace di controllo alla quale il Santo Padre è stato sottoposto ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale che ha richiesto un’ ulteriore terapia farmacologica. Ciononostante Papa Francesco è di umore buono” recita l’ultimo aggiornamento.Il Pontefice – si legge – “questa mattina ha ricevuto l’eucarestia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi. Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui”.