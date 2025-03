Il Papa si affaccia al balcone dell’ospedale per benedire i fedeli. Poi il ritorno in Vaticano

Papa Francesco ha lasciato in auto il Policlinico Gemelli per tornare in Vaticano, a Casa Santa Marta. Il Pontefice, a bordo della 500 targata Scv e seguito da alcune auto di scorta, della Gendarmeria Vaticana e della polizia di stato, e’ stato salutato da un coro di “Francesco Francesco”. Prima di abbandonare il Gemelli, Bergoglio si e’ affacciato per salutare i fedeli e dare loro una benedizione. Ha ringraziato tutti con il pollice alzato e poi ha indicato una signora, nel piazzale con un mazzo di rose gialle, dicendole: “E’ brava!”.

In mattinata Francesco si era affacciato dal balcone del Policlinico per salutare i fedeli accorsi davanti all’ospedale in cui è stato ricoverato per 38 giorni. Francesco, in carrozzina, è stato accolto da un’ovazione. Durante la sua breve apparizione, durata circa un minuto, ha parlato al microfono con voce molto flebile e impartito la benedizione.