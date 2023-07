“Non lasciamo soli gli anziani, la loro presenza nelle famiglie e nelle comunità è preziosa, ci dona la consapevolezza di condividere la medesima eredità e di far parte di un popolo in cui si custodiscono le radici. #NonnieAnziani #laityfamilylife”. Lo afferma papa Francesco in un tweet, alla vigilia della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani.