Il Papa riceve il nuovo ambasciatore del Paraguay

Papa Francesco ha ricevuto in udienza l’Ambasciatore María Leticia Casati Caballero, nuovo ambasciatore del Paraguay, in occasione della presentazione delle lettere con cui viene accreditata presso la Santa Sede.

La rappresentante diplomatica, nata il 20 gennaio 1967, è sposata e ha tre figli. Ottenuta la licenza in Diritto presso l’Università nazionale di Asunción nel 1990, ha seguito i corsi di specializzazione per funzionari internazionali presso la Società italiana per l’organizzazione internazionale, Sioi (1993); in relazioni internazionali presso il ministero degli Affari esteri d’Italia, a Firenze (1994); nella Gestión y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial presso la Facoltà delle Scienze economiche presso l’Università nazionale di Córdoba (Argentina) nel 2018.

Ha inoltre conseguito il master in Diritti umani e sistemi di protezione presso l’Università della Rioja, Unir, in Spagna (2021). Ha ricoperto i seguenti incarichi: funzionaria presso la Presidenza della Repubblica, direzione del cerimoniale dello Stato (1989-1996); vice direttore della Cooperazione internazionale, presso il ministero degli Affari esteri, Mae (1995-1996); assistente di Gabinetto, Mae (giugno-novembre 1996); secondo segretario, missione permanente presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni Specializzate a Ginevra (1996-1999); primo segretario, ambasciata negli Stati Uniti d’America (1999-2004); direttore per l’Europa, Mae (2007-2010); incaricato della Sezione consolare, ambasciata in Mexico (2010-2014); consigliere, delegato permanente aggiunto, Delegazione permanente presso l’Unesco a Parigi (luglio-dicembre 2014); incaricato d’Affari, Delegazione permanente presso l’Unesco a Parigi (2015-2019); coordinatore tecnico, Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (Alma), consigliere della Prima Dama (2019-2022).