Il Parco di CityLife accoglie la primavera con il nuovo palinsesto di eventi

Sport, arte, cultura e sostenibilità il filo conduttore degli appuntamenti

Milano, 21 mar. (askanews) – Presentato il calendario “Eventi 2024” di “Welcome Spring in SmartCityLife”: un fitto palinsesto di iniziative sportive, artistiche e ricreative che attireranno nel corso della bella stagione oltre 300 mila milanesi nel parco e nell’area di CityLife.SmartCityLife – la società che, in accordo con il Comune di Milano, ha preso in carico la manutenzione e gestione del parco e delle aree pubbliche del quartiere sorto sull’area che ospitava la Fiera Campionaria – conferma con questa seconda edizione dell’iniziativa l’obiettivo di rendere il parco un modello di sviluppo urbanistico all’insegna della sostenibilità.”Inaugurare il parco con la primavera e con un festa è una bellissima occasione per condividere con tutti i cittadini uno spirito di appartenenza – dice Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife – Noi lavoriamo su te elementi nella gestione di questo parco. Il primo è la fruibilità aperta a tutti. La seconda è la qualità dell’ambiente, e quindi tutto ciò che riguarda la cura del parco e del verde. E infine la sicurezza, che deve essere garantita a tutti i cittadini che partecipano alle giornate che nei prossimi mesi li vedranno coinvolti sulla cultura, lo sport e l’arte in oltre 28 eventi”.Il calendario di eventi è sostenuto anche da partner come Atlante e Videowall di Mediamond, realtà che -con le proprie attività – sono impegnate nei progetti smart e di vivibilità sostenibile che caratterizzano l’area.”Atlante qui ha aperto una prima stazione di ricarica ultraveloce per auto elettrica Siamo in procinto di realizzare la copertura fotovoltaica per la Padel Arena, che prenderà il nome di Atlante Arena. Installeramo poi dei sistemi di stoccaggio a batterie per dare vita poi ad una comunità energetica – racconta Stefano terranova, ceo d Atlante – “Sono tasselli importanti per dimostrare che la sostenibilità è già possibile, che la tecnologia esiste già ogi per realizzarla”.Tra i tanti appuntamenti anche un trekking urbano che da CityLife raggiungerà il Monte Stella. L’appuntamento è organizzato dal Club Alpino Italiano e rientra nelle iniziative che puntano alla riscoperta delle tappe dello sviluppo cittadino.”Nel 2021 abbiamo inaugurato un sentiero urbanoche parte da Piazza del Duomo e arriva fino in cima al Monte Stella – dice Alfredo Costa, responsabile “Sentieri Urbani” per il CAI di Milano – Passiamo attraverso CityLIfe, e questo ci consente di far vedere cosa è la Milano del futuro. E’ una reltà nuova delal città, qui prima c’era la Fiera Campionaria, solo cemento e asfalto, oggi si vede qualcosa di decisamente diverso, immerso nel verde, che è quello che ai interessa”.I dettagli e l’agenda completa delle iniziative in programma sono accessibili anche attraverso la App SmartCityLife che consente di conoscere e vivere il quartiere in modo innovativo e sicuro.