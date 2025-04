Il Parco nazionale del Matese è realtà, Italia Nostra plaude al ministro Gilberto Pichetto Fratin

Dopo anni di impegno e un ricorso accolto dalla giustizia amministrativa, Italia Nostra celebra l’istituzione ufficiale del Parco Nazionale del Matese, sancita dalla firma del decreto da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il provvedimento definisce perimetrazione, zonizzazione e misure di salvaguardia dell’area, che si estende per 87.897,7 ettari tra Campania e Molise, e rende il Matese il 25° Parco Nazionale d’Italia.

A darne notizia ieri è stato il Mase, che ha adottato il provvedimento nel rispetto dei termini fissati dalla giustizia amministrativa, in seguito al ricorso promosso da Italia Nostra e accolto dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato.

Edoardo Croci, presidente Nazionale di Italia Nostra, dichiara: “Ringraziamo il Ministero per aver dato piena attuazione agli atti costitutivi del Parco nei tempi stabiliti dalla giustizia amministrativa. È un risultato importante, frutto di anni di impegno da parte di Italia Nostra, attraverso le sue sezioni territoriali e grazie al ricorso vincente avanti alla giustizia amministrativa, che ha posto termini perentori. Il Parco del Matese rappresenta una grande opportunità per la tutela della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile di un territorio di straordinario valore ambientale e paesaggistico”.

L’istituzione del Parco, attesa da oltre sette anni dalla legge istitutiva del 2017, è un passo fondamentale verso il rafforzamento della rete delle aree protette italiane e il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030. Il nuovo Parco, che coinvolge 50 comuni, potrà ora accedere ai finanziamenti europei destinati alle aree tutelate, favorendo un turismo consapevole e la valorizzazione delle tradizioni locali.