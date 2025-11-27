Il Parker’s lancia la prima guida italiana dedicata alle colazioni d’hotel: un nuovo mercato dell’accoglienza

di Alessandra Del Prete

Il Grand Hotel Parker’s, storico simbolo dell’ospitalità partenopea dal 1870, ha ospitato la presentazione ufficiale di Colazioni da Collezione®, la prima guida digitale e multilingue dedicata alle colazioni d’hotel che diventano esperienza, identità e racconto del territorio. Ideata e diretta dalla giornalista e viaggiatrice Sara De Bellis, la guida parte dalla convinzione che il risveglio sia un gesto rivelatore dell’accoglienza, capace di raccontare più di qualunque altro momento la cura, la visione e la personalità di una struttura. Dopo le tappe di Milano e Roma, l’appuntamento napoletano segna l’apertura ufficiale di un progetto editoriale che intreccia arte, gusto e hotellerie, approdando nella città che più di ogni altra incarna la magia del mattino. A fare gli onori di casa è stato il Maître de Maison Giovanni Torre Avallone, custode dell’identità del Parker’s, oggi sotto i riflettori anche grazie ai successi del George Restaurant, confermato due stelle MICHELIN – l’unico bistellato di Napoli – ed entrato nell’edizione 2026 di Les Grand Tables du Monde, oltre che nuovo membro della famiglia Relais & Châteaux. Torre Avallone ha ricordato come la prima colazione sia spesso il primo gesto di accoglienza che un ospite riceve e l’ultimo ricordo che porta con sé, sottolineando quanto sia significativo che il Parker’s ospiti il debutto ufficiale della guida. Per Sara De Bellis, la colazione è da sempre una chiave di lettura dell’ospitalità: un momento che racconta un luogo ancor prima delle parole. La sua idea nasce dall’esigenza di colmare un vuoto nel panorama editoriale italiano, offrendo uno strumento capace di valorizzare davvero quella tavola troppo spesso trascurata eppure così strategica per definire l’esperienza di un hotel. Colazioni da Collezione® seleziona infatti le strutture sulla base di artigianalità, identità gastronomica, qualità emotiva e culturale, valorizzando autenticità, materie prime, narrazione del territorio, inclusività e attenzione agli ospiti esterni. A rappresentare simbolicamente questa visione è stata scelta la pigna nobiliare blu, antico emblema di abbondanza e protezione, diffusissimo nelle ville e nei palazzi italiani e qui trasformato nel segno distintivo di un’ospitalità colta e senza tempo. La guida è completamente digitale, geolocalizzata e corredata da testi autoriali frutto di esperienze dirette, fotografie curate e una legenda grafica che evidenzia artigianalità, prodotti locali, mise en place, atmosfere e presenza di pastry chef, affiancata dalle Schede Preludio dedicate alle strutture selezionate e in attesa di visita. Accanto alla guida prende forma Colazioni d’Italia, magazine digitale che amplia il racconto del risveglio italiano in chiave culturale e contemporanea: storie di territori, ritratti di pastry chef e hotelier, itinerari di viaggio, trend dell’hospitality, aziende d’eccellenza come Mantea Gourmet e rubriche dedicate ai caffè storici e ai riti mattutini. È un laboratorio narrativo che dialoga con la guida, trasformando la colazione in una lente per leggere la cultura dell’ospitalità italiana. La tappa napoletana ha segnato anche la nascita della Redazione Nazionale della guida, formata da firme autorevoli del giornalismo gastronomico e travel – da Licia Granello a Donatella Silorata Bernabò, da Stefano Caffarri a Tommaso Luongo, da Adele Gorni Silvestrini a Manuela Zanni, fino a Sofia Petti, Maria Chiara Gargioli e Giampiero Prozzo – chiamate a raccontare l’Italia delle colazioni d’autore con uno sguardo corale e competente, rafforzando la credibilità del progetto. Dal 4 dicembre 2025 prenderà inoltre il via la collaborazione con The Over Magazine, con una newsletter mensile curata da De Bellis che unirà contemporaneità, tendenze, cultura del viaggio e colazioni aperte. Tra le novità annunciate, il lancio del format Risvegli d’Italia – Eventi da Collezione®: un Grand Tour di appuntamenti costruiti su misura per gli hotel aderenti, in programma da febbraio 2026, che trasformeranno il mattino in un linguaggio interdisciplinare fatto di talk, degustazioni, performance e cooking show. A guidare il progetto sarà il JW Marriott Venice Resort & Spa, fresco della sua prima stella MICHELIN per il ristorante “Agli Amici Dopolavoro” guidato da Lorenzo Lai sulla filosofia gastronomica dello chef Emanuele Scarello, e già confermato come tappa ufficiale del tour. Con il debutto a Napoli, Colazioni da Collezione® si afferma come un progetto unico nel suo genere: una guida che non solo seleziona eccellenze, ma propone un nuovo modo di raccontare l’Italia a partire dalla tavola del mattino, trasformando la colazione in un’esperienza culturale, economica e identitaria che rivela la qualità della grande ospitalità italiana.