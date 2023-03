Musica, drink, proposte golose e tabacchi: la famiglia Sorvino apre a Napoli la caffetteria Corso 75

Corso75 è il nome che la famiglia Sorvino ha scelto per il nuovo locale che oggi all’attività di tabaccheria, aperta da Raffaele Sorvino nel 1964, ha affiancato quella di caffetteria. Dopo un periodo di “rodaggio” è finalmente arrivato il momento di festeggiare l’apertura con un’inaugurazione in grande stile che si terrà mercoledì 8 marzo dalle ore 17 all’indirizzo di corso Vittorio Emanuele 75.

“Arredi ricercati e luci confortevoli – si legge in una nota – rendono il locale spazioso e arioso, in grado di ospitare ogni giorno i fedelissimi della colazione e tutti i clienti che fanno una sosta qui nell’arco della giornata (dalle 7 lle 20.30) accolti con i sorrisi dei baristi Luca e Misleydis, rendendo così la fermata da Corso75 un momento piacevole in un’atmosfera conviviale”. “Corso 75 – spiegano i proprietari – è un contenitore di gusto e ricerca, dove iniziare la giornata assaporando un caffè 100% Arabica del prestigioso marchio Illy insieme ad una grande varietà di cornetti e specialità di pasticceria, dove farsi prendere per la gola dalle proposte della storica azienda napoletana Gay-Odin produttrice di cioccolata artigianale di qualità, in primis la foresta, o provare un aperitivo diverso degustando ad esempio le iconiche birre artigianali Ceci1938 di Parma, dai profumi avvolgenti e sapori intensi. Per gli appassionati di fumo, c’è inoltre un vasto assortimento di sigari, sigarette e accessori da abbinare, perché no, ad un’accurata selezione di distillati tra cui rum, gin, e whisky”.