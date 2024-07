Il Pastificio Rummo è il nuovo top Sponsor dell’Asd Benevento, neo promossa nella Serie A di calcio a 5

Si rafforza sempre di più il legame tra il Pastificio Rummo e la città di Benevento. Dalla stagione sportiva 2024/2025, infatti, l’azienda sarà top sponsor della Asd. Benevento 5, giovane eccellenza territoriale nel campo dello sport, che per la prima volta nella sua storia è riuscita a raggiungere la promozione nel campionato di Serie A di Calcio a 5 e rappresenterà l’orgoglio sannita in tutto il Paese. Il logo Rummo sarà così presente sul petto dei giocatori per tutto il campionato e, cosa ancora più importante, la scuola calcio del settore giovanile della compagine sarà denominata “Scuola Calcio Pasta Rummo Benevento”.

Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato del Pastificio Rummo, ha commentato: “Siamo orgogliosi di poter sostenere una giovane realtà locale che non solo è una vera e propria eccellenza nel campo dello sport, ma è anche un punto di riferimento per l’inclusione e il sostegno sociale nella nostra amata comunità.” Il Benevento 5 è infatti da sempre impegnato in progetti a carattere sociale, volti a garantire a giovani provenienti da contesti anche svantaggiati una possibilità di crescita sportiva e personale all’interno della sua Scuola Calcio.

Antonio Collarile, Direttore Generale del Benevento 5, ha aggiunto: “L’orgoglio è anche della mia società sportiva che avrà l’onore di mostrare il logo del Pastificio Rummo, una delle più importanti aziende del nostro territorio nel mondo, e questo ci darà ancora più forza per continuare a lavorare per il futuro dei nostri ragazzi e cercare di ottenere risultati sportivi sempre più prestigiosi per la nostra amata Città”.