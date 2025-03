Il Pd e la questione della difesa europea, Aniello Formisano: Troppe ambiguità, serve un dibattito serio

All’indomani del Consiglio europeo, che ha sostanzialmente messo in evidenza una posizione divisiva da parte dei leader sulla questione difesa, con un piano che al momento convince solo i tedeschi, gli occhi della diplomazia internazionale sono puntati sull’incontro Usa-Ucraina programmato per lunedì in Arabia. Temi, questi, che animano il dibattito politico di queste ore nel nostro Paese. E tra i filo-trumpiani e gli oppositori si inserisce con una riflessione lucida l’ex parlamentare Aniello Formisano: “Trump ha già fatto tanto tanto rispetto ai suoi predecessori – afferma -, ha stabilito una trattativa diretta con la Russia e ciò ha cambiato lo scenario internazionale. Ha messo a nudo ciò che aveva detto la Nato in via preventiva e non lo ha fatto. Al di là di come ci si è schierati bisogna capire se ci sarà l’ombrello protettivo della Nato oppure no”.

L’avvocato Formisano, già componente della Commissione permanente Politiche dell’Unione Europea, poi si sofferma sulla posizione che ha assunto l’Italia in seno all’Unione Europea sui temi all’ordine del giorno: “Cosa ha fatto il nostro paese in Europa? Personalmente non ho mai visto una situazione del genere dove nella maggioranza i tre partiti hanno votato tutti in maniera diversa – evidenzia Formisano -. Le ultime posizioni di Fi classificano questo partito come l’unico che tutela le posizioni dell’Italia in ambito europeo. Ha un comportamento coerente che gli dà frutti, mentre Fdi non si poteva astenere anche perché ha costruito un asse preferenziale con Trump. Resto allibito invece dal Pd. Se il partito socialista europeo vota a favore della relazione della Von der Layen come è possibile che ci si astenga?” si chiede ancora Aniello Formisano. “Capisco fino in fondo quei 10 su 21 che hanno votato a favore come Bonaccini, Topo, Picierno – aggiunge -. Bisogna prendere atto di un nuovo paradigma che si è creato se non c’è più l’ombrello protettivo della Nato”.

Nel 1952 De Gasperi intravedeva nella formazione “di una comunità di difesa, che abbia a suo programma non di attaccare, non di conquistare, ma solo di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno in odio a questa formazione dell’Europa unita”, un vero e proprio trattato di pace e un ulteriore elemento di coesione. “La DC – commenta ancora Formisano – teorizzava che l’esercito unico europeo era un altro punto distintivo per dare un’autonomia di un’Europa. Dopo questo episodio spero che si apra un dibattito a livello di politica estera per comprendere da che parte si sta – conclude – e che futuro si intravede per questa Europa. Si vis pacem, para bellum che non vuol dire se vuoi la pace fai la guerra ma che possa mettere le nazioni eventualmente aggredite possano difendersi”.