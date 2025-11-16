Il Piccolo coro dell’Antoniano e Topo Gigio insieme per Topo Top

Milano, 16 nov. (askanews) – E’ già disponibile in digitale – distribuito da SONY MUSIC ITALY – Topo Top (https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/topotop), la prima uscita discografica del Piccolo coro dell’Antoniano e di Topo Gigio. È online sul canale YouTube del Piccolo Coro il video ufficiale per cantare e ballare insieme (https://www.youtube.com/watch?v=u4I11AWRlSg).

Topo Gigio torna allo Zecchino d’Oro, 68ª edizione, insieme al Piccolo Coro, in diretta su Rai 1 il 28, 29 e 30 novembre.

«Lo Zecchino d’Oro e Topo Gigio sono amici di lunga data: due mondi fatti di musica, sogni e tenerezza che da sempre parlano ai bambini. All’Antoniano siamo felici di questa amicizia, perché insieme continuiamo a portare un messaggio di gioia, semplicità e speranza adatto ad ogni età». (fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano).

Topo Top è una canzone “city pop dance” piena di ritmo che trasmette allegria e Topo Gigio, con il suo sorriso e la voglia di giocare, trasforma ogni momento in una festa, dimostrando che anche chi è piccolo può fare grandi cose grazie alla creatività e all’amore, perché solo la fantasia può colorare la realtà.

«Il messaggio che voglio mandare con Topo Top è… è… ma in fondo non lo so se è un messaggio. Forse è più semplicemente una carica di allegria, gioia e speranza. Perché oggi più che mai ne abbiamo bisogno!». (Topo Gigio) Il testo del brano è firmato dal giovane e talentuoso autore musicale e cantautore Rondine e la musica da Rondine e Matteo Milita. «Dare voce e parole a un personaggio così iconico – e ormai storico – come Topo Gigio è stato per me un grande onore. Questa canzone rappresenta un vero e proprio tributo a Gigio: una superstar pop capace di incarnare felicità e divertimento per bambini, ragazzi e adulti. Topo Top!». (Rondine)