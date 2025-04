Il Pifferaio di Hamelin non avrebbe saputo far meglio

Trump, con il passare dei giorni dall’entrata in vigore dell’operazione “dazi a gogò”, sta diventando sempre più paragonabile a quel pifferaio della favola che riusciva, con il suo strumento musicale, a incantare i topi del suo borgo in Bassa Sassonia. Un giorno i ratti lo seguirono fin fuori le mura e fu cosi che, senza volerlo, fu effettuata la prima derattizzazione senza danni all’ambiente. A Washington da qualche mese, si è insediato un suonatore del genere, ma improvvisato, che, come un “one man band”, strimpella contemporaneamente con vari strumenti non accordati, producendo così rumori e stridii come nessun altro.

Un altra figura che rende le caratteristiche dell’ Impostore de quo è quella del bambino dispettoso che si adopera per togliere una carta dal castello che hanno costruito gli altri bambini sovrapponendo le stesse, facendolo così crollare.Si configura in tal modo la personalità di quel Presidente, in sintesi un efficace plagiatore dotato di una forte cattiveria che gli rende agevole comportarsi da quell’essere privo di qualità che è, senza alcun riguardo per niente e per nessuno. Il collegamento con i personaggi negativi descritti in apertura ha una ragion d’essere facilmente individuabile: un uomo solo, agli inizi del primo secolo del terzo millennio, seppure nel quadrante negativo delle vicende umane, ha messo a segno un numero di colpi per distruggere una varietà enorme di beni materiali e immateriali in tutti i settori che caratterizzano il pianeta. È riuscito in tale impresa come pochi predecessori nella Storia sono riusciti a fare. Ciò che lo caratterizza particolarmente è la capacità di plagiare tutto e tutti o, almeno, buona parte degli stessi, anche quelli riconosciuti universalmente, se presi fuori da ogni trappola psichica, personaggi di rilievo, in alcuni casi addirittura Maitres a Pènser di spessore. I numeri del triste spettacolo di trasformismo che porta in scena, da far invidia a quelli di Leopoldo Fregoli, con cui mette a fuoco la sua follia, sono l’uno la contraddizione in termini dell’altro e, sommando i risultati degli stessi, l’informazione che danno è che, in meno di una settimana dalla messa in opera di quelle decisioni,

sui vari mercati sono stati bruciati una cifra enorme di miliardi di capitalizzazione. Tanti che niente e nessuno sarà in grado di riportare nelle casse dei soggetti cui si riferivano. È pur vero che dal circondario del Bullo (non mastino, per rispetto a quella razza di cani, hanno iniziato a tirarsi fuori personaggi come Musk, che é folle anche lui, senza essere certamente uno sprovveduto. Intanto il mondo continua a girare, seppur pesantemente handicappato da personaggi della stessa stoffa di quel miliardario (?) enigmatico che, da un giorno all’altro, ha cambiato radicalmente il modo di interloquire con lo sciamano inquilino della Casa Bianca. Succede di conseguenza, spesso e senza freni, che I due protagonisti dello show delle Primarie, durante la campagna elettorale svolta in tandem, avevano dato da bere, oltre che agli americani, al mondo intero. Hanno dato da bere di essere una coppia campione che, escluso il riportare in vita i morti, avrebbe fatto tutto quanto fosse in scaletta in attesa del Giudizio Universale. Chiosa estratta dal Quaderno di Campagna: “chi è più sciocco, la volpe o chi la rincorre ?” Per il resto nessun problema per seguire l’ evoluzione della vicenda: basta sintonizzarsi sul canale televisivo che si segue di solito, per vedere cosa c’è On Air riguardo alla situazione in atto. Salvo in tempo, anche perchè non sarebbe gradevole scendere più nei dettagli del problema. Non fosse per altro che rimanere calmi e lucidi. Fin quando sarà possibile, va da sé.