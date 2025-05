Pil italiano in linea con la media Ue: +0,3% nel primo trimestre, ma cresce più di quello francese (+0,1%)

Il Pil italiano nel primo trimestre è cresciuto su base congiunturale in linea con la media dell’Eurozona, più della Francia ma meno della Germania. Tra gennaio e marzo, a fronte del +0,3% registrato in Italia, il Pil è infatti diminuito dello 0,1% negli Stati Uniti, mentre è cresciuto dello 0,1% in Francia e dello 0,4% in Germania (dato rivisto al rialzo la scorsa settimana). Nel complesso, ricorda l’Istat, il Pil dei paesi dell’area euro è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente In termini tendenziali, rispetto al +0,7% italiano, si invece è registrata una crescita del 2,1% negli Stati Uniti e dello 0,6% in Francia ed un andamento stazionario in Germania. Il Pil dei paesi dell’area Euro è cresciuto dell’1,2% nel confronto con il primo trimestre del 2024.