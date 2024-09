Il pilota e youtuber Luca Salvadori muore in Germania durante una gara di superbike

Il pilota e youtuber Luca Salvadori è morto in Germania durante una gara di superbike. Milanese, aveva 32 anni, ed era in Germania per partecipare alla tappa dell’Irrc (International Road Racing Championship) 2024 nella categoria Superbike. Secondo quanto riportato da Speedweek, “durante il primo giro della gara Sbk/Stk 1000, Didier Grams, un pilota tedesco, è caduto in una rapida curva a sinistra, coinvolgendo anche Luca Salvadori. Trasportato d’urgenza in ospedale è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.