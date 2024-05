Il pittore Mangone nominato socio onorario di Hd Help Dog

Il talento artistico del Maestro Fernando Mangone si unisce alla missione dell’Associazione HD HELP DOG, motociclisti e volontari devoti alla causa del randagismo e della tutela degli animali. Presso il Comune di Contursi Terme (SA), una serata emozionante ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’arte nel salvare le vite degli animali bisognosi. Accanto al Maestro Mangone, erano presenti il presidente dell’Associazione H-D HELP DOG Diego Pignata, il sindaco di Contursi Terme Antonio Briscione e il Sindaco di Oliveto Citra Carmine Pignata. L’incontro ha coinvolto numerose altre associazioni, motociclisti e volontari della valle del Sele/Tanagro, delineando una visione comune per la tutela degli animali.

La serata ha visto la nascita di un gruppo di associazioni riunite, incanalando l’energia collettiva verso un obiettivo comune: proteggere e salvare gli animali in difficoltà. Come afferma il Maestro Mangone, “Diamo voce a chi voce non ha”, sottolineando l’importanza di essere solidali con le creature più vulnerabili. Il contributo artistico del Maestro Mangone è stato evidenziato con la donazione di un dipinto all’Associazione, un gesto simbolico di impegno e sostegno alla causa. Il dipinto, intitolato “Il Cane Randagio di Contursi Terme: Mumù il Sindaco dei Cani”, incarna l’essenza della lotta contro il randagismo e dell’amore verso gli animali.