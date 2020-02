Il polimath del ventunesimo secolo

L’Ideatore è il polimath, la personalità poliedrica, del ventunesimo secolo. In quanto educatori, scienziati, innovatori e imprenditori, gli ideatori sono gli atleti per eccellenza del progresso sociale alimentato da uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente naturale.

La cultura dell’imprenditorialismo è prendersi cura (dal latino colere da cui cultura) dell’ambiente socio-economico rispettando l’ambiente naturale. Essa concepisce pensieri che conducono ad ‘azioni blu’, quelle associate al colore del mare e del cielo (perciò, alla salvaguardia del Pianeta) e, nella tonalità blu scuro, alle idee – lo slancio intellettuale dell’ideatore – che modellano quelle azioni.

La scuola ereditata dalle passate rivoluzioni industriali deve essere reimmaginata affinché essa possa nutrire questa cultura, ora chiamata a fronteggiare le sfide poste dalla rivoluzione tecnologica in corso che ripropone l’annoso tema di come allineare il bene comune agli interessi privati. È questa una missione che vede coinvolte le istituzioni pubbliche. Come sosteneva il filosofo Bernard de Mandeville (1670-1733), esse hanno il compito di promuovere una varietà di manifatture, arti e mestieri tanto grande quanto lo è l’inventiva umana.

