Il pollo fritto del colonnello Sanders sbarca a Napoli: Kfc apre domani in piazza Carità

Anche il pollo fritto del colonnello Sanders entra di diritto nella lista delle prelibatezze da gustare all’ombra del Vesuvio. Domani, 17 marzo, Kfc apre a Napoli, nel cuore del centralissimo rione Carità: si tratta del primo ristorante nel capoluogo campano dopo le aperture nei centri commerciali Campania di Marcianise, Movieplex di Mercogliano e La cartiera di Pompei. Diventano 12 i ristoranti del brand aperti nel Sud Italia, che si conferma sempre più strategico e porta a 59 il numero di locali in Italia, distribuiti in 14 regioni.

Kfc Napoli Piazza Carità ha i numeri e le caratteristiche che si richiedono al “salotto buono” di una delle mete turistiche più visitate d’Italia: un ambiente ampio e accogliente di oltre 300 metri quadri, con un dehor di 45 metri quadri per godersi pranzi e cene all’aperto.

“L’apertura di Napoli era particolarmente attesa in città e siamo orgogliosi di poter inaugurare questo nuovo ristorante nel cuore della città, contribuendo allo sviluppo di Kfc nel Mezzogiorno – commenta Antonio Laiena di 2K16, che gestisce in franchising il ristorante di Napoli Carità –. Ogni nuovo ristorante è una sfida ma anche una grande soddisfazione: ci permette di essere ancora più vicini a chi ama i sapori del Colonnello, e di creare legami più stretti sul territorio. Legami che passano anche dalla creazione di posti di lavoro: a Napoli saranno ben 40″.