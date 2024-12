Il polo Diagram-Agritech si espande nel Sud: incontri formativi con gli studenti della Federico II

Sostenere l’innovazione, la ricerca e la formazione nel settore agritech, sviluppando soluzioni tecnologiche per aiutare le aziende agricole e tutta la filiera agroalimentare ad affrontare la transizione ecologica. Con questa visione Diagram, il primo polo agritech italiano e tra i principali operatori in Europa, rafforza la partnership con Agritech, Centro Nazionale di ricerca per le tecnologie dell’agricoltura.

Il Centro Agritech è nato con l’obiettivo di mettere a sistema le migliori competenze scientifiche per rendere l’industria agroalimentare italiana più competitiva e sostenibile, in grado cioè di affrontare i cambiamenti climatici, ridurre l’impatto ambientale nel campo dell’agrifood, garantendo la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere. Il Centro Nazionale raggruppa cinquantuno partner, tra cui ventotto università, promuovendo la transizione ecologica e digitale e la formazione dei giovani per creare le conoscenze necessarie in questo ambito strategico, arrivando ad oggi a 2000 ricercatori. Coniugare produzione e sostenibilità, declinata nelle sue tre forme (ambientale, economica e sociale), è possibile solo investendo in innovazione. Diagram, come principale polo agritech italiano, collabora con Fondazione Agritech, affiancando le aziende e sostenendo i progetti portati avanti dal Centro, con l’obiettivo comune di creare un ponte tra ricerca e imprenditoria, sviluppando soluzioni innovative per supportare le aziende agricole e l’intera filiera agroalimentare.

Il giorno 4 dicembre, in occasione della consegna dei diplomi della Seconda Edizione dell’Agritech Academy, si terrà infatti l’Agritech Job Fair, un’opportunità unica per gli studenti dell’ateneo partenopeo di incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti e leader nel settore agroalimentare e agritech. Durante l’evento, Diagram Group selezionerà studenti motivati e di talento per coinvolgerli attivamente nei progetti e nelle sfide tecnologiche, consolidando il legame tra formazione accademica e mondo del lavoro. Inoltre, Diagram Group inaugurerà nelle prossime settimane una nuova sede a Napoli, situata presso il campus dell’Università Federico II. Questo rappresenta il primo passo di un piano strategico di espansione nel Sud Italia, che prevede l’apertura di ulteriori sedi e oltre 50 assunzioni nei prossimi tre anni.

“La collaborazione con il Centro Agritech e con l’Università Federico II è un tassello fondamentale della nostra visione strategica: sostenere l’innovazione, la ricerca e la formazione per accompagnare la filiera agroalimentare nella transizione ecologica e digitale – ha dichiarato Roberto Mancini, Amministratore Delegato di Diagram Group -. Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologiche che possano aiutare le aziende agricole italiane a essere più competitive e sostenibili, affrontando le sfide climatiche e ambientali con approcci concreti e innovativi. L’apertura della nostra nuova sede a Napoli, nel cuore del campus della Federico II, rappresenterà un passo significativo non solo per rafforzare la nostra presenza sul territorio, ma anche per creare un dialogo diretto con le eccellenze accademiche e i giovani talenti che formeranno la prossima generazione di professionisti del settore agritech. Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita che punta a valorizzare il Sud Italia, creando opportunità di lavoro e sviluppo per il territorio”.

“Questa sinergia tra l’Università e una realtà aziendale come Diagram rappresenta un’opportunità unica per tradurre la ricerca in soluzioni concrete, con un impatto positivo sul territorio e sul settore agricolo – ha dichiarato Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore scientifico della Fondazione Agritech -. Il legame tra innovazione tecnologica e competenze accademiche è fondamentale per affrontare le sfide del futuro, e siamo entusiasti di contribuire a questa visione con il nostro supporto. L’inaugurazione della nuova sede di Diagram a Napoli sarà un momento significativo. Celebrare insieme questo traguardo strategico sottolinea l’importanza di collaborazioni che uniscono sapere accademico e applicazione pratica per il bene della comunità e dello sviluppo sostenibile del settore agricolo”.