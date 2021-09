Il popolo “no vax” torna in piazza: Ogni sabato finché la dittatura non sarà distrutta

Il popolo dei “no vax” e del no al Green pass torna oggi in piazza in tutta Italia. Sono circa 120 le città dove questo pomeriggio sono state indette manifestazioni. Anche in questo caso il “passaparola” è avvenuto attraverso i social network e Telegram, il servizio di messaggistica dove sono attivi molti canali della galassia antivax finiti anche all’attenzione anche di alcune procure. Nel gruppo “Basta dittatura”, che conta oltre 42 mila contatti, è riportato l’elenco delle piazze dove sono in programma sit-in tra cui Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Napoli e Palermo. “Ogni sabato ad oltranza – è detto nella chat – finché la dittatura non sarà distrutta”. Manifestazioni “senza nessun partito dietro” e organizzate “dal popolo”, si afferma nel canale Telegram.