Il “potere” della cultura come “finestra” su Napoli

di Ermanno Corsi

La bellezza salverà il mondo, dice Dostoevskij. Però la bellezza è negli occhi di chi guarda. Solo la cultura può predisporre a vedere, e difendere come sfida grande e appassionante, quanta bellezza è nei tremila anni di storia che ha attraversato la città denominata Partenope. Condizione preliminare è una vita che guardi all’avvenire con fiducia, in uno stato sociale di libertà e democrazia, senza paure di alcun tipo. E’ su questo paralizzante effetto della paura che si è soffermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando gli 800 anni della Federico II che, dal 1224, vanta il primato d’essere “l’ateneo laico più antico del mondo”.

UN EFFICACE ANTICORPO. “La potenza della cultura supera ogni paura”, afferma il Capo dello Stato davanti ai rettori delle 65 università italiane e i 7 degli atenei campani. La paura è una condizione che induce a indifferenza quando non ad assuefazione, a illegalità più diffusa, al dominio della prevaricazione, a immancabile emarginazione sociale. Mattarella ricorda Benedetto Croce: affermava che “la paura non è forza, ma debolezza, distrugge e non costruisce”. Per questo è di fondamentale importanza il ruolo delle Università. Con giusto orgoglio il rettore Matteo Lorito ha sottolineato che la Federico II ha formato 30 generazioni di studenti, fra cui 3 sono diventati Presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano.

L’ ATENEO CHE VIENE DA LONTANO. Nel pensiero di Federico II, imperatore definito “stupor mundi”, c’era la formazione delle nuove generazioni. L’atto che istituiva l’Università è molto esplicito e lungimirante. “Abbiamo disposto -si legge nella motivazione- che nell’amatissima città di Napoli si insegnino le arti e si coltivino gli studi di ogni professione affinché i digiuni e affamati di dottrina trovino dentro il Regno stesso di che soddisfare le loro brame e non siano costretti, per procurare di istruirsi, a imprendere lunghi viaggi e mendicare in terre straniere”. Duplice richiamo: al legame col proprio territorio e necessità di servizi adeguati a cominciare dagli alloggi. Problema che (proprio quando si svolge la Giornata internazionale degli studenti), riprende anche il presidente Mattarella sottolineando che Federico II riuscì a calmierare i costi delle attività formative. E questo sempre perché “lo studio sviluppa la pace”.

CRITICITA’ E VICENDE INQUIETANTI. Port’ Alba era diventata, a Napoli, una piccola-grande cittadella della Cultura. Piccola per l’esiguità dello spazio tra l’apertura da piazza Dante all’incrocio con le vie San Sebastiano e Costantinopoli; grande per il prestigio e il valore identitario acquisito (Guida con la famosa “saletta rossa”, altre librerie con scaffali ricolmi, dibattiti e incontri per ragionare sui problemi che la vita proponeva). Poi l’allarme: crolla l’Arco seicentesco che da vent’anni era ingabbiato in una rete metallica che il tempo ha corroso fino a sfarinarla. Indignazione generale e proteste. Un grido dello scrittore Maurizio De Giovanni: ”Voglio la folla in strada..”. Si organizza una “notte bianca”. Il sindaco Manfredi promette che l’Arco verrà restaurato entro questo mese. Si ha fiducia che Port’ Alba torni la “cittadella della cultura” della cui “antica gloria libresca” restano, purtroppo, tracce sempre più esili.

EMEROTECA TUCCI. Se si dovesse fermare, si perderebbe la memoria di cosa è stato, e ha rappresentato, il giornalismo fin dagli anni più lontani. Oltre 300 mila volumi con 10 mila collezioni di periodici italiani e stranieri, un corredo di 45 mila libri con incunaboli, cinquecentine e secentine. Da 24 anni è un “Bene di notevole interesse storico”. A suo tempo la Regione Campania, consapevole dell’importanza di questo patrimonio, approvò una legge di sostegno che a un certo punto, però, non venne più rifinanziata. Ora il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si impegna a creare una Fondazione col sostegno del Governo e altri enti. Si spera vivamente che la “memoria” possa avere nuova vita.

BOCCACCIO TORNA A NAPOLI. L’autore del Decamerone sarà, da oggi a giovedì, materia di studio da parte di ricercatori e studenti. Sul tema “Boccaccio del futuro” un confronto a tutto campo su amore, fortuna e intelligenza, così come fecero i giovani del Decamerone per sfuggire alla peste fiorentina del 1348.