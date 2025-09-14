Il potere delle ombre

di Annamaria Spina

Dietro la cortina silenziosa dei vertici internazionali e dei comunicati ufficiali si cela spesso un sistema occulto, fatto di luci e ombre, di strategie e di paradisi fiscali, luoghi apparentemente irrilevanti ma con un peso importante sull’economia globale.

Basti pensare ai British Overseas Territories, come le Isole Vergini Britanniche (BVI), che hanno mancato il termine di giugno 2025 per l’adozione dei registri pubblici di proprietà aziendale, strumenti che avrebbero permesso di contrastare il riciclaggio, la corruzione e l’evasione fiscale.

Il Regno Unito ha reagito inviando Margaret Hodge, paladina dell’integrità finanziaria, in missione esplorativa presso le BVI per comprendere i ritardi e spingere verso la trasparenza reale ma, sotto questa “opacità” dei registri (che sta compromettendo la credibilità globale della finanza britannica) si celano fondi (sospettati di essere illeciti) per quasi 6 miliardi di sterline che sono stati investiti in immobili nel Regno Unito attraverso entità registrate nelle Isole Vergini Britanniche (per oltre il 90% del totale). Ombre che così si materializzano in case, quartieri e numeri da capogiro.

L’economia si muove spesso all’interno di questa “oscurità”, ma quando “l’ombra” diventa esageratamente troppo fitta si aprono sprazzi di “luce” … i leak, le inchieste, le rivelazioni che squarciano il silenzio. Cataloghi impressionanti, dal Pandora Papers a FinCen Files, passando per i Lux Leaks e i Mauritius Leaks, ogni scandalo mette in mostra l’architettura “segreta” del potere economico globale.

Documenti “confidenziali”, ad esempio, lanciano il sospetto che grandi multinazionali si siano avvantaggiate di accordi fiscali privilegiati con il Lussemburgo, con aliquote effettive inferiori all’1%. Queste inchieste, oltre a cercare di fare luce sui “giochi di prestigio contabili”, hanno avuto un effetto deterrente per molte aziende, anche non direttamente coinvolte, che hanno iniziato a modificare le loro pratiche per risultare “più leggibili”.

In questa altalenanza di luci e ombre ci si pone la domanda di quanta e quale trasparenza può essere realmente adottata dagli stati o dalle imprese nel rispetto dei principi etici.

In effetti, il cuore del sistema non si riduce a scegliere tra il buio più totale o un’ipertrasparenza accecante. Entrambe queste opzioni sono pericolose, serve un contrasto raffinato, un chiaroscuro che mantenga profondità e sicurezza. Dobbiamo imparare a “illuminare con misura”, come in un quadro rinascimentale … valorizzare la trasparenza dove serve ma preservare l’intimità delle strategie politiche ed economiche.

L’attualità ci ha portato a riflettere sull’importanza di questo equilibrio. Le pressioni internazionali verso i territori d’ombra, le inchieste giornalistiche che smascherano ingiustizie economiche e le reazioni istituzionali che oscillano tra riforma e conservazione, sono tutti indizi di una battaglia lenta ma inevitabile. Se il potere si esercita tanto nell’esibizione quanto nella reticenza, oggi più che mai, la politica economica internazionale ha bisogno di una “eleganza strategica”: della capacità di decidere cosa mostrare, quando, e a chi, per costruire non solo un sistema più giusto ma anche più credibile.

L’economia, in fondo, se la spogliamo dalle sue cifre, resta un linguaggio profondamente umano, essa è fatta di scelte, di equilibri, di ombre che non sono soltanto quelle dei conti correnti nascosti nei paradisi fiscali ma le stesse ombre che ognuno di noi porta dentro. Scegliere cosa mostrare e cosa celare non è soltanto un atto politico ma rappresenta anche un atto esistenziale.

Quando osservo la scena internazionale, mi accorgo di qualcosa che è sorprendentemente simile alla nostra intimità personale. Gli Stati si comportano, in fondo, come individui, ostentano potere quando è necessario, tacciono quando la verità potrebbe ferirli e cercano di conservare “zone d’ombra” per non sentirsi vulnerabili.

Penso spesso che l’economia non abbia bisogno di più dati, più controlli, più trasparenza totale bensì di fiducia ma quest’ultima nasce solo quando la “luce” è abbastanza forte da illuminare ciò che conta e l’ombra è più che sufficientemente rispettata da garantire intimità e dignità. Non è altro che la stessa dialettica che sostiene una famiglia, un amore … ci fidiamo non perchè sappiamo tutto dell’altro ma perchè quello che ci viene mostrato nei fatti concreti basta a crederci.

Le economie non pretendono mai trasparenza assoluta, perchè sarebbe insostenibile, nessun Paese può esporre integralmente le proprie fragilità senza compromettere la propria stabilità. Le relazioni economiche internazionali, si costruiscono dunque su un principio paradossale: “basta sapere abbastanza, non tutto”. Questo “abbastanza” è il nucleo della politica economica globale. Le istituzioni multilaterali, le banche centrali, i governi si muovono in uno spazio di “chiaroscuri”, pubblicano statistiche ma ritardano i dati più sensibili, annunciano piani ma ne occultano i dettagli operativi, siglano accordi ma lasciano clausole non divulgate. Non si tratta solo di calcolo opportunistico ma rappresenta esattamente il meccanismo che permette al sistema di reggere.

L’ombra, in questo senso, è la “materia prima della negoziazione”. Pensiamo alle trattative commerciali, nessun tavolo multilaterale potrebbe reggersi se tutte le posizioni fossero immediatamente esposte, sarebbe un’arena di vulnerabilità reciproca, in cui ogni Stato mostrerebbe già la propria resa. L’ombra serve a guadagnare tempo, a sondare, a mantenere margini di riposizionamento ma se la stessa ombra si prolunga troppo, o se si trasforma in opacità permanente, la fiducia evapora, svanisce, lasciando il posto alla “luce”: dichiarazioni pubbliche, dati di bilancio, aperture parziali che permettono agli altri di verificare la coerenza delle intenzioni.

Lo stesso vale per la finanza internazionale, i mercati non hanno bisogno di conoscere ogni segreto di bilancio di uno Stato, necessitano piùttosto di “segnali credibili”. Basta che la “luce” evidenzi un indicatore di deficit, un annuncio di politica monetaria, una revisione della crescita per orientare miliardi di decisioni ma quando questa “luce” è manipolata, quando i segnali si rivelano ingannevoli, il costo non è solo economico bensì anche politico, reputazionale e sistemico.

In effetti, la politica economica internazionale vive dentro questa tensione … troppa luce e i mercati si paralizzano, troppa ombra e la fiducia crolla. Ogni Paese si muove allora come un attore su un palcoscenico: deve scegliere cosa rivelare e cosa tenere in ombra, sapendo che non è la quantità di luce a garantire credibilità ma la sua qualità.

Potremmo dire che la politica economica internazionale non è mai una scienza esatta ma un linguaggio simbolico, la credibilità non si costruisce nella somma delle informazioni ma nella coerenza della loro rappresentazione. Un dato economico, da solo, non basta, è il modo in cui viene annunciato, il contesto in cui si colloca, la scelta di accompagnarlo o meno con altri segnali a determinare il suo peso politico.

Questo gioco di chiaroscuri non è privo di rischi, tutt’altro, in quanto, se è vero che le ombre possono proteggere è altrettanto vero che le stesse possono diventare troppo fitte, trasformandosi in opacità impenetrabile, diventando un muro dove, ovviamente, la fiducia s’incrina. Allo stesso modo, un eccesso di luce può diventare quasi “violenza”. Costringere uno Stato a un’esposizione integrale non significa renderlo più affidabile ma più fragile, più vulnerabile, più incline alla difesa estrema.

In questo modo, nell’arena globale, la politica economica appare come un’arte antica, l’arte del “dosaggio” … “mostrare abbastanza da rassicurare, trattenere sufficientemente da sopravvivere”. In questa tensione si misura non solo la forza economica del Paese ma anche la sua intelligenza politica, la sua abilità di muoversi in un mondo in cui nessuno può permettersi di essere del tutto trasparente ma neppure di rimanere del tutto nascosto.

Questo “chiaroscuro” si manifesta con chiarezza in alcuni casi emblematici, che tutto il mondo conosce. La Cina, ad esempio, costruisce da anni la propria politica economica su un equilibrio tra ombra e luce, diffonde statistiche ufficiali ma ne custodisce le zone d’ombra, alimentando dubbi sulla piena attendibilità di certi dati macroeconomici. Si tratta di una strategia di protezione e insieme di forza, trattenere significa tutelare la stabilità interna e mantenere margini di negoziazione, mentre mostrare solo ciò che “conviene”, diventa lo strumento per rassicurare, aprire e legittimare.

Lo stesso vale per l’ OPEC e la gestione del petrolio. I Paesi produttori, raramente espongono con chiarezza le loro reali intenzioni, dichiarano linee guida vaghe, mantengono ambiguità e rinviano decisioni. Diventa, esattamente, un gioco di ombre calcolato, necessario a preservare il controllo dei mercati e a tastare le reazioni altrui, poi, al momento opportuno , arriva la “luce” … un comunicato secco, un taglio alla produzione, un numero che cambia l’umore della finanza internazionale. In questo caso, il chiaroscuro non è segno di debolezza ma strumento di governo e la “luce” non conta per la quantità bensì per la qualità del suo effetto.

Il “chiaroscuro” della politica internazionale, mi fa venire in mente la filosofia pirandelliana … l’idea che non esista davvero una verità assoluta ma solo “maschere”, prospettive, rappresentazioni diverse della stessa realtà. Pirandello ci ha insegnato che siamo “uno, nessuno, centomila”: gli Stati non sono forse la stessa cosa? “Uno” sul piano interno, “nessuno” quando scelgono di tacere, “centomila” nell’arena globale, dove la loro immagine varia a seconda di chi li osserva.

Così, come nelle opere pirandelliane la verità non è mai del tutto rivelata, ma sempre mediata da apparenze e frammenti, allo stesso modo l’economia mondiale vive di ombre e di luci. Non è “menzogna” bensì “condizione di sopravvivenza”, mostrare una parte, tacerne un’altra, lasciare all’interlocutore il compito di interpretare. In fondo, la politica economica è anch’essa teatro e Pirandello lo aveva già compreso prima ancora che la globalizzazione ci costringesse a vederlo su scala planetaria.

Penso che, anche in futuro, la politica economica internazionale non sarà un mondo di trasparenza totale né di opacità invalicabile ma un mosaico di luci e ombre, calibrate con molta cura. Come in teatro, non sarà l’assenza di oscurità a dare senso alla scena ma il modo in cui la luce riuscirà a renderla credibile.

Il potere non è nella luce piena ma nell’arte di saperla usare con “eleganza”.