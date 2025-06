Il premier libanese: smantellate 500 postazioni di Hezbollah

“Ma impossibile la sicurezza se Israele continua le violazioni”

Milano, 5 giu. (askanews) – Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha dichiarato che l’esercito ha smantellato “più di 500 postazioni militari e depositi di armi” appartenenti a Hezbollah nel sud del Paese, durante un discorso televisivo in occasione dei 100 giorni di governo. Tuttavia, ha aggiunto, “è impossibile raggiungere sicurezza e stabilità finché Israele continua le sue violazioni quotidiane, occupa parti del nostro territorio e si rifiuta di rilasciare i nostri prigionieri. Continueremo a esercitare pressioni per costringere Israele a ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio, in conformità con la Risoluzione 1701. Lavoreremo per creare le condizioni necessarie affinché il nostro popolo possa tornare nella sua terra con dignità e ricostruire ciò che Israele ha distrutto.”