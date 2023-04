Il Premio Beatrice 2023 ai campioni della solidarietà: sabato 22 aprile a Verona la X edizione

Sabato 22 aprile, con il patrocinio del Comune di Verona al Teatro Ristori, si terrà la decima edizione del «Premio Beatrice – Premio Solidarietà 2023», promosso dall’associazione Il Sorriso di Beatrice odv. Il Premio, è dedicato alla memoria di Beatrice Bevilacqua scomparsa nel 2009 a causa di una malattia oncologica. Grazie all’ iniziativa di familiari ed amici di Beatrice, è nata questa associazione con l’intenzione di trasformare l’improvviso e doloroso evento in uno strumento che possa offrire gioia, speranza e supporto a tutti coloro che vivono la drammatica esperienza della malattia oncologica. “Uno degli scopi prioritari dell’Associazione – commenta Rino Davoli, marito di Beatrice – è la sensibilizzazione di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria dirette alla tutela della salute del cittadino, con particolare attenzione all’ambito oncologico”. Il Premio infatti , si propone di promuovere, soprattutto tra i giovani, l’educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura del volontariato, volendo esaltare i valori di generosità, altruismo e rispetto dell’altro. Capita sempre più spesso di assistere a vincenti connubi tra musica e beneficenza, due mondi apparentemente così lontani ma in realtà capaci allo stesso modo di tirar fuori la parte più sensibile delle persone. Distratti dalla nostra routine quotidiana, non sempre riusciamo ad accorgerci di quanto potremmo fare per aiutare chi davvero si ritrova ad affrontare difficoltà ben più grandi rispetto agli imprevisti dietro cui perdiamo spesso la pazienza. Un nostro piccolo gesto potrebbe infatti cambiare il destino di qualcun altro, qualcuno di cui forse non sapremo mai il nome, ma in cuor nostro sapremo di aver agito, senza darla vinta ad apatia ed indifferenza. Uno dei mali più infidi del nostro tempo è di certo il cancro, vero e proprio mostro in grado ogni anno di portarsi via fin troppe persone, indipendentemente dall’età, strappandoli via dalle loro famiglie e dagli affetti più cari. Così è stato per Beatrice Bevilacqua Davoli, giovane donna, volata via il 15 settembre 2009, il cui elemento distintivo era il sorriso e la generosità… La vita, diceva Beatrice, è la capacità di riconvertire in atti d’amore per gli altri tutto l’amore che abbiamo ricevuto. Questo amore è stato incanalato così in un progetto nobile, Il Sorriso di Beatrice, associazione senza scopo di lucro, finalizzata a trasmettere speranza a tutti coloro che hanno a che fare con la malattia oncologica.

La serata i cui fondi raccolti saranno interamente destinati all’Oncoematologia Pediatrica della Casa Sollievo della Sofferenza, sarà divisa in due momenti , uno dedicato ai giovani cantanti e ballerini selezionati attraverso l’unico canale ufficiale: Contest Next Generation prodotto dalla Sonorha Discografy Label etichetta indipendente che cura la direzione artistica del Premio.

La seconda parte dedicata ai Big, perché anche quest’anno con grande solidarietà molti artisti del mondo dello spettacolo e della musica daranno il loro contributo , esibendosi sul palco del magnifico teatro. L’evento sarà presentato da Luca Abete e Manola Moslehi.

Tra gli ospiti che hanno già aderito e che riceveranno il Premio Beatrice: Simone Cristicchi, Maurizio Vandelli, Amara, Max Cavallari dei Fichi D’India, Deborah Iurato, Giovanni Caccamo, Paolo Vallesi e tanti altri…

Per consolidare il rapporto speciale instaurato nella precedente edizione del Premio, ritorneranno in qualità di ospiti due amici straordinari: Maurizio e Margherita Toffa, genitori di Nadia.

Durante la serata verranno premiati con il Premio alla “Solidarietà ” nomi celebri come, l’oncoematologa Raffaela De Santis per l’Oncoematologia Pediatrica Casa Sollievo della Sofferenza – Opera Padre Pio , l’autore e giornalista Rai Stefano Buttafuoco, la Nazionale Italiana Comici, Massimiliano Sechi speaker Motivazionale, Coach e Formatore Fondatore della NOEXCUSES Academy e l’Hellas Verona Foundation.

Modalità d’ingresso: dalle ore 19.30 – offerta libera. Il Premio Beatrice è un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato