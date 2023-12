Il Premio Digital News 2023 al progetto editoriale campano “Il Monito-Scisciano Notizie”

Il progetto editoriale campano “Il Monito-Scisciano Notizie” ha ricevuto ieri l’ambito Premio Digital News 2023.

L’evento di consegna dei Premi, assegnati a giornalisti, comunicatori e a manager che abbiano saputo coniugare esperienza, accessibilità e innovazione, si è svolto a Roma, in piazza Venezia, nell’innovativo spazio di Europe Experience – dedicato alla memoria di David Sassoli, in partenariato con Commissione e Parlamento europei per la promozione dei contenuti dell’Agenda Digitale.

Si tratta di un premio giunto alla quarta edizione, realizzato e voluto dall’Associazione AIDR (Italian Digital Revolution) presieduta da Mauro Rosario Nicastri, con il fondamentale contributo del giornalista Vittorio Zenardi, socio e direttore di Aidr web Tv e tra i premiati della scorsa edizione.

Il Monito-Scisciano Notizie è stata l’unica realtà editoriale della Campania a ricevere il Digital News 2023, una delle 20 testate locali selezionate tra le centinaia presenti in tutto il Paese. La Fondazione, è stato sottolineato nel corso della cerimonia, si pone l’obiettivo di inviare un messaggio al governo centrale per sostenere e dare la giusta importanza alle testate locali.

Supplemento al Quotidiano telematico Scisciano Notizie, edito dal Gruppo Madefares, Il Monito ha conosciuto negli ultimi 3 anni, una prepotente diffusione tra gli utenti online e sulle piattaforme social grazie alle tante iniziative messe in campo dal Direttore Responsabile, Raffaele Ariola, dal Director Manager, Raffaele De Falco, dalla Social Media Manager, Rosa Criscuolo e dalla giornalista Pina Stendardo.

Tante le personalità del mondo dell’informazione e della comunicazione premiate ieri, tra cui il caporedattore di Tgcom24, Antonio Pascotto, autore del libro “Romanzo digitale”; il conduttore Mediaset, Giuseppe Brindisi; il direttore dell’agenzia di stampa 9Colonne, Paolo Pagliaro; Giancarla Rondinelli del Tg1; Iva Garibaldi, ufficio stampa del MEF; i direttori di Formiche.net e del Secolo d’Italia, Giorgio Rutelli e Italo Bocchino.

Tra i premiati anche la piccola Maria Vittoria, una bambina di 9 anni, affetta da SMA, il cui sogno è quello di intervistare i capi di Stato. Il suo appello, girato sui social dell’Ospedale Agostino Gemelli, notato dalla fondazione Aidr, non è passato inosservato al punto che la premier Giorgia Meloni le ha scritto una lettera.

Fondazione Aidr è stata pioniera in Europa nel riconoscere l’importanza della comunicazione digitale nel giornalismo e sostiene, fin dalla sua nascita, in collaborazione con le istituzioni e gli organismi associativi pubblici e privati, la diffusione della cultura e dell’economia digitale riconoscendo un concreto e tangibile effetto della digital revolution nel ridefinire la vita delle persone.

(nella foto: Raffaele Ariola, Giuseppe Brindisi, Raffaele De Falco)