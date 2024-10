Il Premio Nobel per la Fisica 2024 agli studi sulle reti neurali artificiali

L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica 2024 a John J. Hopfield, dell’americana Princeton University, e Geoffrey E. Hinton dell’University of Toronto, in Canada, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i due scienziati “hanno utilizzato strumenti della fisica per sviluppare metodi che sono alla base dell’attuale potente apprendimento automatico. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di modelli nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprieta’ nei dati e quindi eseguire attivita’ come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini”. E, aggiunge la nota di Stoccolma, “quando parliamo di intelligenza artificiale, spesso intendiamo l’apprendimento automatico mediante reti neurali artificiali”. Una tecnologia “originariamente ispirata dalla struttura del cervello”.