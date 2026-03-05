Il premio oscar Luc Jacquet e Giovanni Caccamo nell’oceano Atlantico

Milano, 5 mar. (askanews) – In un mondo che ancora una volta sceglie la guerra come traiettoria di distruzione, The Ark of Change vuole ripudiare fermamente ogni forma di violenza in nome di tutte le nuove generazioni del mondo. Un viaggio in mare unico che unisce arte, natura e impegno sociale, in partenza oggi, 5 marzo 2026.

Dieci giovani, dieci storie, un veliero e l’oceano da attraversare. The Ark of Change – L’Arca del Cambiamento – è un progetto ideato da Giovanni Caccamo, in collaborazione con l’Associazione Youth and Future – Parola ai giovani APS, che sarà raccontato in un film, prodotto da Masi Film, diretto dal regista Premio Oscar Luc Jacquet (La marcia dei pinguini) e dagli scatti del visionario fotografo Jamie Hawkesworth.

Dieci giovani “eroi senza superpoteri”, attraverseranno l’Oceano Atlantico da Capo Verde al Suriname a bordo della Oosterschelde, un antico veliero Olandese del 1918, in un viaggio simbolico che ripercorrerà la tratta atlantica degli schiavi e collegherà i due polmoni del mondo. The Ark of Change trasporterà una quantità simbolica di semi in nome della biodiversità.

Durante il viaggio, i giovani protagonisti, ispirandosi alla Dichiarazione universale dei diritti umani, redigeranno una Carta dei valori con alcune soluzioni concrete per innovare la società. Il film affronterà attraverso le storie di ciascuno di loro i temi cruciali per le nuove generazioni: diritti umani, convivenza pacifica e disarmo, crisi climatica, mondo virtuale, salute mentale e identità di genere. A raccontarle: Plestia Alaqad (Palestina); Sean Binder (Ireland); Francesco Cicconetti (Italy); Federico Gambedotti (Italy, Eritrea); Drukmo Gyal (Tibetan, TAR, China); Andrew Johnson Raphael (Malawi); Ayumi Kuramae Izioka (Brasil, Japan, Netherlands); Manisha Maharjan (Nepal, Newar); Chris Mansa Laporte (France, Haiti).

Il veliero sarà trasformato in un’opera d’arte galleggiante grazie allo straordinario contributo di Mimmo Paladino, che rappresenterà le parole di cambiamento dei giovani in 40 bandiere artistiche che formeranno un Gran Pavese di 80 metri.

Alla fine del viaggio, in collaborazione con Fondazione Sylva e Associazione Arte Continua i semi saranno utilizzati per riforestare un lotto di terra in un luogo da definire e creare il Bosco del Cambiamento.

The Ark of Change rientra nel progetto collettivo Youth and Future, ideato da Giovanni Caccamo: un movimento globale che ha coinvolto migliaia di ragazze e ragazzi di ogni religione, origine e identità di genere, dando vita al Manifesto for Change, un libro edito da Treccani con la prefazione di Papa Francesco, presentato alle Nazioni Unite lo scorso 20 marzo 2025. Tra le istituzioni coinvolte: Musei Vaticani, MAXXI, Yale, Harvard, Berklee College of Music, Tokyo University of Foreign Studies e numerose organizzazioni giovanili internazionali.

Negli ultimi anni infatti, Giovanni ha ascoltato le voci di giovani da ogni parte del mondo in università, carceri e centri di accoglienza, ponendo loro una domanda semplice e potente: “Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo?”. L’idea, partita nel 2021 in risposta all’appello dello scrittore Andrea Camilleri che affidò alle nuove generazioni l’arduo compito di far partire un nuovo umanesimo, in questi anni si è sviluppata in diversi ambiti: la musica (con l’album “Parola”), l’arte (con il coinvolgimento di artisti come Maurizio Cattelan, Michelangelo Pistoletto, Arnaldo Pomodoro, Emilio Isgrò, Mimmo Jodice etc.), la performance ( con l'”Agorà del cambiamento”, nella Stanza della Segnatura nei Musei Vaticani), la fotografia (con un reportage a cura di Marco Anelli, storico fotografo di Marina Abramovic).

L’11 giugno 2026 dal Teatro Dal Verme di Milano partirà il nuovo tour di Giovanni Caccamo, dal titolo: “L’alba dentro l’imbrunire”, per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Un concerto emozionante, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali per la rassegna Panorami Sonori, in cui l’artista racconterà l’intero progetto, interpreterà le canzoni più significative dei suoi primi quattro album e i brani scritti per Elisa, Lang Lang, Andrea Bocelli, Malika Ayane, Patty Pravo, con la partecipazione di alcuni straordinari ospiti. L’ultima parte del concerto sarà un omaggio al suo mentore Franco Battiato. (Le prevendite apriranno il 10 marzo 2026 alle ore 12:00 su ipomeriggi.it/acquista è ticketone.it)

