Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni. Riconoscimento speciale a Flavio Insinna

Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni con una due giorni e un riconoscimento speciale conferito a Flavio Insinna, protagonista in questa stagione a teatro con Gente di facili costumi, regia di Luca Manfredi. Il 24 ottobre alla cerimonia inaugurale al Teatro Tasso (ore 19,00), madrina Violante Placido, protagonisti saranno i giovani del progetto “Mezzogiorno e Mediterraneo”, promosso con il contributo della Regione Campania, Sarà premiato il condirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo, per la rubrica TgR Giubileo. Sabato 25 ottobre (ore 20,00) gala celebrativo ‘Trent’anni insieme’, media partner Rai Cinema Channel, con la consegna dei riconoscimenti per cultura, cinema e audiovisivo. Tra i premiati di questa edizione, con Insinna, anche Stefano Dionisi, Simona Cavallari, Danny Quinn (Premio Internazionale), alla carriera Franco Simone (già vincitore del Globo d’Oro per le musiche del film Native di John Real). Partecipano Francesco Branchetti e il pianista jazz Danilo Rea. Il programma è stato presentato a bordo della nave Palinuro ormeggiata al molo Pisacane del porto di NAPOLI. “L’evento del trentennale – afferma il direttore artistico e anima del Premio, Mario Esposito – è il frutto non solo del lavoro dell’ultimo anno di preparativi, ma di decenni di relazioni, contatti, passioni tenute nel cassetto e pronte a fiorire in tutto il loro fascino e bellezza”. Nato nel 1996 come concorso poetico da un’idea di Arturo Esposito, il Premio è oggi inserito nel piano di promozione della Film Commission Regione Campania e patrocinato dalla presidenza del Consiglio dei ministri.