Il Premio Positano “Comunicare l’arte” a Eike Schmidt, Lara Facco ed Elisabetta Moro

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt, la comunicatrice Lara Facco, l’antropologa e scrittrice Elisabetta Moro sono i vincitori della terza edizione del Premio Internazionale “Comunicare l’Arte e l’Archeologia” ideato e diretto da Laura Valente promosso nell’ambito del progetto multidisciplinare “La Villa Romana si racconta” organizzato dal Comune di Positano e finanziato dal Ministero dell’Interno. Il riconoscimento destinato ad esperti, direttori di musei, creativi, comunicatori e giornalisti, impegnati a rendere il patrimonio culturale più accessibile e coinvolgente per il grande pubblico, sarà consegnato il 6 settembre sulla Spiaggia Grande dalle ore 21,30. Nel corso della manifestazione saranno presentati ufficialmente la serie podcast e la web app che completano il progetto multidisciplinare ‘La Villa Romana si racconta’ insieme al fumetto ‘Isadora’. Una menzione speciale è stata assegnata a Jane Thompson (Herculaneum Conservation Project del Packard Humanities Institute). Località turistica in cima ai desideri dei viaggiatori internazionali da sempre, la perla della Costiera amalfitana e capitale mondiale della danza (ospita il Premio Massine, il più antico in assoluto) Positano si sta affermando sempre più anche come città archeologica, grazie alla sua straordinaria Villa Romana, sito inserito nel prezioso percorso del Museo Archeologico Romano (MAR) gestito dal Comune di Positano in stretta collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Salerno. “Questo premio con la curatela scientifica di Laura Valente, si è subito posizionato in una dimensione globale , come testimonia per il terzo anno l’assoluto prestigio delle personalità omaggiate, con una chiara missione: avvicinare l’arte e l’archeologia al pubblico coinvolgendo le giovani generazioni e contemporaneamente promuovere il nostro straordinario sito, la Villa Romana, con strumenti innovativi” spiega il sindaco di Positano Giuseppe Guida.

“Comunicare è un’arte, ci piace ricordarlo – spiega Laura Valente – e il nostro premio richiama ogni anno a Positano chi l’arte la ama, la promuove e la vive non solo come passione ma come strumento di crescita collettiva, inclusione e rigenerazione sociale. Anche i vincitori di quest’anno entrano quindi a far parte del board internazionale degli Amici della Villa Romana, insieme a importanti giornalisti come Paolo Conti (Corriere della Sera), Jackie Wullschläger (Responsabile Cultura e Critico d’Arte Financial Times) direttori come Karole P. B. Vail (Direttrice della collezione Peggy Guggenheim) e Gabriel Zuchtriegel (direttore del Parco Archeologico di Pompei) innovatori come game designer Fabio Viola e il mecenate Urs Rechsteiner (fondatore e presidente della Fondazione FUR)”.

Ecco le motivazioni: Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte: “per la sua prestigiosa carriera internazionale e la sua autorevolezza scientifica unita a grandi doti divulgative, che la rendono da anni uno straordinario testimonial dell’arte italiana nel mondo. Come direttore dei nostri principali musei nazionali, prima degli Uffizi ed ora di Capodimonte, dialoga costantemente con le principali istituzioni non solo europee, dall’America all’Oriente, interlocutore privilegiato delle maggiori testate giornalistiche mondiali per esperienza e visione globale. La sua azione, inoltre, si distingue per mettere da sempre i giovani al centro per musei sempre più aperti, inclusivi e sostenibili”.

Lara Facco, comunicatrice culturale: “per la capacità di comunicare l’arte con cultura e passione da oltre venticinque anni. Una carriera come giornalista e responsabile ufficio stampa – dalla Biennale alle principali istituzioni culturali, dai musei ai teatri – che ne fa una leader indiscussa in Italia. La sua abilità nel creare connessioni, contenuti e strategie per tutti i media, tradizionali e digitali, in un contesto globale, è riconosciuta a livello internazionale. Caravaggio 2025 a Roma è solo l’ultimo successo di una professionista che ha fondato un’azienda altamente specializzata, diventata un vero e proprio brand internazionale”.

Elisabetta Moro, antropologa, scrittrice, docente universitaria: “per la sua qualità di studiosa, capace di indagare l’immaginario percorrendo le tappe fondamentali del pensiero antropologico – nelle sue stratificazioni e sfumature – coniugando in maniera efficace spessore teorico e metodologico ad analisi esaustiva e sistematica della letteratura specialistica. Molte le sue pubblicazioni di successo, tra cui i recenti ‘Sirene’ per il Mulino e “La santa e la sirena. L’origine di Napoli tra storia, mito e leggende” per IntraMoenia. In tutti i suoi scritti l’autrice e studiosa si muove intelligentemente tra fonti letterarie, artistiche e classiche, confermando doti di scrittrice ed evocatrice di una narrazione che tra leggende e fonti storiche sa essere coinvolgente e contemporanea”.