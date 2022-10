Il Premio Sacharov 2022 a Zelensky e al popolo ucraino

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato il vincitore del Premio Sacharov 2022: “Questo premio è per quegli ucraini che combattono a terra. Per coloro che sono stati costretti a fuggire. Per chi ha perso parenti e amici. Per tutti coloro che si alzano e combattono per ciò in cui credono. So che il coraggioso popolo ucraino non si arrenderà e nemmeno noi”, ha detto. Il premio mette in evidenza gli sforzi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del popolo ucraino, dei rappresentanti della società civile e delle istituzioni statali e pubbliche tra cui i servizi di emergenza dell’Ucraina, di Yulia Pajevska, fondatrice dell’unità medica di evacuazione Angels of Taira, di Oleksandra Matviychuk, avvocato per i diritti umani e presidente dell’organizzazione Center for Civil Liberties, del Movimento di resistenza civile del nastro giallo, e di Ivan Fedorov, sindaco della città ucraina di Melitopol, attualmente sotto l’occupazione russa, recita la nota dell’Europarlamento.