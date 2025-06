Il Premio Troisi a Salina a Cristina Comencini

Roma, 6 giu. (askanews) – La regista Cristina Comencini, già candidata al Premio Oscar, riceverà a Salina il Premio Troisi alla carriera: è stata presentata nel giorno del 31esimo anniversario dalla scomparsa dell’amato attore napoletano, il 4 giugno, la XIV edizione di Marefestival che ogni anno celebra l’artista che sull’isola girò Il Postino.

“Una passione nata in famiglia e che continua a dare lustro a un cognome che ha fatto grande il nostro Cinema. Regista, sceneggiatrice e scrittrice, sempre attenta a raccontare l’universo femminile con sottile arguzia e sensibilità, riuscendo a stravolgere gli arcaici modelli della donna oggetto”: è la motivazione del riconoscimento all’artista romana, che ha diretto film memorabili come Va’ dove ti porta il cuore, Il più bel giorno della mia vita, La bestia nel cuore, Latin Lover e, il più recente, Il treno dei bambini, che sarà proiettato nella piazza di Malfa.

Appuntamento da venerdì 13 giugno a domenica 15 per la manifestazione patrocinata da ARS, Assessorati regionali Infrastrutture e Mobilità, Attività Produttive, Turismo Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Messina, Comuni Santa Marina Salina e Malfa, Rai Sicilia, Asp Messina, Arnas Garibaldi, Università di Messina, Università di Palermo, Camera di Commercio Messina, Messina Tourism Bureau, Federfarma, Confartigianato Imprese Messina, Ordine Giornalisti Sicilia, Cral Città Metropolitana Messina e Associazione Ricomincio da Me di Myriam Mazza. Il programma è stato illustrato dagli organizzatori Massimiliano Cavaleri, Patrizia Casale e Francesco Cappello, dalla conduttrice Nadia La Malfa dall’autore Giovanni Pontillo e dalla curatrice degli allestimenti Tina Berenato.

“Salina è un’isola bellissima, l’ARS non è la prima volta che sostiene questo evento di altissima qualità – ha detto il presidente del Parlamento siciliano Gaetano Galvagno – è importante che la destagionalizzazione non rimanga solo una parola, ma si trasformi in azioni concrete e sinergiche con l’obiettivo di valorizzare anche territori come quelli delle Isole Minori”.

“Per me è un ritorno a casa – le parole di Maria Grazia Cucinotta, da sempre madrina del Festival – un appuntamento che prima di tutto è nel mio cuore, come lo è tuttora Massimo Troisi. Continuo a girare il mondo e Il Postino emoziona ancora in modo forte, perché i sentimenti raccontati sono veri, sinceri e come tutte le cose sincere che il cinema racconta, non moriranno mai”.

L’evento prenderà il via venerdì 13 alle ore 18.00 nel porticciolo turistico Marina di Salina, rappresentato all’incontro dalla general manager di Marinedì Anna Torres, per proseguire la stessa sera in piazza Santa Marina Salina e sabato e domenica nella piazza di Malfa. Ci sarà un omaggio alle commedie anni ’80 grazie alla presenza di tre icone di quel periodo, Massimo Boldi, Ezio Greggio e Marina Suma: “Nella mia carriera artistica – ha detto Boldi – ho avuto tante gratificazioni dal pubblico ma, ahimè, pochi premi, quindi questo riconoscimento diventa molto significativo e prestigioso, anche perché io ero amico di Massimo Troisi, lo incontravo spesso a Los Angeles e scherzavamo assieme”.

Non solo spettacolo, Marefestival è un’occasione per confrontarsi e riflettere su tematiche d’attualità: sabato 14 pomeriggio si terrà l’ormai consueto panel ‘Salute e Cinema’ con un documentario sull’endometriosi realizzato da Giuseppe Ettore dell’Arnas Garibaldi di Catania e un libro Francesco Santocono sull’HIV. Mentre l’ASP Messina, guidata da Giuseppe Cuccì, allestirà per due giorni il Villaggio della salute con attività di screening, informazione e prevenzione alla presenza di alcuni specialisti.

Venerdì sera spazio alla Riserva naturale Monte Fossa delle Felci e dei Porri con la proiezione di un filmato inedito a cura di Elio Benenati che sarà presentato dal sindaco metropolitano di Messina Federico Basile insieme con il direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna e dal direttore generale del Comune Salvo Puccio. Mentre sabato sera il documentario La Teoria dei contrasti che parla delle contraddizioni di territori come Bagheria, Aspra e Casteldaccia: “Duca di Salaparuta è profondamente legata a Bagheria, lo è sempre stata – spiega Roberto Magnisi, direttore cantine Duca di Salaparuta – l’opera approfondisce con lucidità visionaria gli intrecci – materiali e immateriali – di un Terroir culturale che non smette di dare nuovi frutti e nuovi spunti, chiamando tutti a coglierne la proiezione verso le nuove generazioni. Carlo Loforti, senza retorica, affidandosi alla forza espressiva delle immagini e della parola che diventa testimonianza, arriva dritto all’anima, ripercorrendo i legami umani e artistici che hanno animato una terra naturalmente vocata alla bellezza. Non possiamo che ispirarci ad essa”. Tra i partner del Marefestival anche gli Oleifici Barbera: Manfredi Barbera racconterà il percorso della storica azienda siciliana sul palco di Santa Marina Salina.

Musica protagonista con le Targhe Argento ai cantautori Mauro Di Maggio e Giuseppe La Spada, alla Salvo Nocera band e alla cantante palermitana Daria Biancardi, presente in conferenza: “Onorata di esibirmi nella meravigliosa Salina e anticipare qualcosa sul mio prossimo show dedicata a Mina”. “Anche quest’anno la Rai Sicilia ha voluto patrocinare il Marefestival – ha affermato il vicedirettore nazionale TGR Roberto Gueli – e la TGR è tra i media partner per seguire in modo approfondito il programma, sempre particolarmente ricco e variegato”. In conferenza anche Roberto Oddo, direttore artistico del Premio Paladino d’Oro – Sport Film Festival, gemellato col Premio Troisi, che ha annunciato per la 15esima edizione la promozione di un concorso cinematografico legato ai due festival.

In collaborazione con l’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità il focus su trasporti e insularità con diversi rappresentanti istituzionali e, subito dopo, la presentazione del progetto “Ride on Strait” con il presidente e la segretaria generale della Camera di Commercio di Messina, rispettivamente Ivo Blandina e Paola Sabella e il Messina Tourism Bureau. Marefestival si svolge col sostegno di Duca di Salaparuta, Marina di Salina, Spontex/Bernava, Oli Barbera, Saccne Rete, Plastitalia, Sicilian Stories, Carioni Spedizioni Internazionali, Duferco Energia, Bibite Polara, Acqua Mangiatorella, Italcar Messina, Depagroup, Tyche Bank, Mohd, For ME Beauty & Relax, Agemars, Gruppo Fiorino Despar Messina e Darvepost, Caronte & Tourist-Siremar, Sicily By Car, Libertylines, Snav, Experience Salina, Adige Car Center, Capofaro Resort, La Salina Borgo di Mare, Trattoria Cucinotta, Cafè du Mari, Casa Lo Schiavo, Hotel Bellavista, I Cinque Balconi, U cucunciu, Il gambero, A Quadara, Porto Bello, Il Delfino, Casa Lo Schiavo, La Vela, Sear Argenti, Ravesi, Le Sette Perle, Punta Scario, Frangimare, Da Franco, A Cannata, A’ Alera, B&B Eoliano, Les Papagayo, L’Ariana Isole Eolie Una Esperienze, Arcangelo, Il Gelso, Bedda Matri, Da Alfredo e Le Casette di Malfa.