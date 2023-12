Il Presepe del Re: in mostra a Madrid le scene di vita quotidiana della Napoli di Carlo III

In occasione dell’ottavo centenario dalla rappresentazione del primo presepe vivente, voluto da San Francesco d’Assisi nel 1223 a Greccio, all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid sarà esposto da oggi, venerdì 15 dicembre, il ‘Presepe del Re’, uno spettacolare e monumentale presepe composto da circa cento statue originali del settecento e dell’ottocento che l’etnologo Lamberto Loria raccolse nel 1911 per la Mostra di Etnografia italiana, tenutasi a Roma per i 50 anni dell’Unità d’Italia. Oggi, il presepe è parte delle collezioni di arti e tradizioni popolari del Museo delle Civiltà di Roma. Il nome Presepe del Re è stato introdotto per creare un nesso ideale e storico con Carlo III di Borbone, Re di Napoli e di Sicilia, il quale, grazie alla sua passione per l’allestimento del presepe, contribuì a dare un grande impulso e rinnovamento all’arte presepiale. La mostra “Il presepe napoletano: l’immagine del Natale tra tradizione e religiosità” è parte de “Il racconto della bellezza”, un ampio programma di mostre itineranti per la promozione all’estero del patrimonio culturale italiano, frutto della collaborazione tra la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura e la Direzione generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Il presepe è accompagnato da singole figure esposte in modo che il pubblico possa meglio apprezzare la squisitezza dei dettagli e la preziosa fattura settecentesca dei personaggi e degli arredi della scena. L’allestimento e “la roccia”, come i napoletani chiamano l’insieme delle strutture architettoniche e paesaggistiche del presepe, sono opera dei maestri presepisti Nicola Maciariello e Nicolò Giacalone, ai quali si deve l’impianto scenografico in cui sono raffigurati califfi, mercanti, nobili e guerrieri, fortemente caratterizzati e adornati con abiti preziosi e tessuti di mirabile fattura. Molte sono le figure destinate a rappresentare la vita quotidiana e le molteplici attività che caratterizzavano le affollate e rumorose strade della Napoli del XVIII e XIX secolo. Un’umanità varia e multiforme, ricca di dettagli tra scorci e rovine pagane, in cui fantasia e realtà si fondono nel mistero incantato della notte della Natività.