Il Presepe favoloso del Rione Sanità, la Natività tra terra e cielo

di Fiorella Franchini

Una scenografia di moltitudini dove Sacralità, genio artistico e spiritualità laica si fondono e si tramutano in un patrimonio collettivo. Il presepe è entrato nelle case diventando una declinazione popolare del Vangelo e, al tempo stesso, assumendo una caratterizzazione territoriale. La Galilea ha preso forme e caratteri nazionali regionali, paesani, marinari o campagnoli divenendo un affascinante fenomeno antropologico ed artistico. Il messaggio universale della Natività è divenuto simbolo di un’umanità sempre contemporanea, carnale e spirituale, dove bene e male convivono. Il Presepe del Rione Sanità non poteva che essere favoloso, reincarnando nella sua scenografia teatrale e immaginifica le ombre e i colori di un luogo ricco di significati ancestrali. Il quartiere nacque alla fine del XVI secolo in un vallone fuori le mura sopra un’antica necropoli dimenticata, sede di ipogei greco- romani, poi di catacombe paleocristiane, rifugio di eremiti e santi. I sospiri degli avi si mescolano alle voci quotidiane, generano sogni e abbagli. L’opera presepiale è visitabile gratuitamente nella Sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità. L’allestimento è composto da più di cento pastori oltre gli animali e i preziosi accessori ed è ammirabile da ogni lato. E’un’opera monumentale e permanente realizzata e donata alla città dalla bottega La Scarabattola dei fratelli Scuotto, in collaborazione con il restauratore e scenografo presepiale Biagio Roscigno. L’impianto della rappresentazione è quello tradizionale del presepe settecentesco, volto a raffigurare la vita di tutti i giorni intorno all’evento religioso della nascita di Gesù, ma i maestri Scuotto hanno voluto aggiungere l’elemento della favola. Insieme ai simboli sacri compaiono personaggi della tradizione popolare, allegoria di vizi e debolezze umane. Lungo il percorso che va dalle Catacombe di San Gennaro a San Martino, dalla penombra alla luce, si incontrano figure strane, talvolta vicine al mondo pagano, altre riferite al folclore e alla superstizione napoletana. Accanto alla meraviglia generata dall’imponenza, dai colori e dalla ricchezza, soffermandosi sui particolari, si scopre una diffusa atmosfera noir tutta partenopea. C’è il Monaco che simboleggia la compresenza del sacro e del profano e richiama l’antica leggenda del «Munaciello», presenza dispettosa che appariva nelle case dei napoletani; la Zingara che è l’erede delle antiche sibille e regge un cesto che contiene una pinza, dei chiodi e un martello, oggetti metallici che preannunciano il martirio di Cristo. Lo Scartellato è adornato di simboli che scacciano il malaugurio, corni, ferri di cavallo, spicchi d’aglio, la sua gobba portafortuna e dispensa incenso e numeri da giocare al lotto. Pulcinella è il discendente delle favole atellane, elemento quasi diabolico, con una doppia lettura: mascalzone e opportunista nonché anarchico e rivoluzionario. Sul ponte la processione dei dodici Monaci incappucciati e scalzi rimandano al culto delle anime del purgatorio e rappresentano i mesi morti. Un libro illustrato pubblicato da Edizioni San Gennaro, con circa cento fotografie a colori di Sergio Siano, la Prefazione di Paolo Giulierini e gli interventi di Pietro Gargano, Antonio Loffredo, Federico Vacalebre, Peppe Barra, Pierluigi Freda e un inserto finale che spiega 52 personaggi del presepe, racconta questo lavoro complesso e immaginifico. Una stratificazione simbolica e rituale che arricchisce la narrazione del Presepe divenuto mito e, come tale, oggetto di indagine culturale che lo ricollega persino a un passato pre-cristiano, agli eroi classici nati tutti in una grotta, da Ermes a Mitra, e soccorsi da animali. L’antropologo Maurizio Bettini ricorda antiche pratiche assimilabili al Presepe come l’usanza, durante la festa dei Sigillaria che cadeva a Dicembre, di acquistare al mercato statuine di terracotta dedicate a Saturno, i sigilla. L’Arte presepiale napoletana sa intercettare il senso dell’eterno, incessantemente assimila e reinterpreta, fa dialogare passato, presente e futuro nel solco profondo e imperituro della Buona Novella.