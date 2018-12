Il presidente del Senato Casellati: Suor Orsola Benincasa, ateneo volàno per il Sud

“Questa Universita’ rappresenta un importante volano per lo sviluppo del Sud, dove i giovani che sono il futuro del Paese sono i veri protagonisti”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; cerimonia svoltasi nella Sala degli Angeli dell’ateneo, appena restaurata. “Alle scuole e alle università – ha proseguito Casellati – deve essere garantito il libero diritto di insegnare” sottolineando come “scuola pubblica e privato non sono in contrasto tra loro, ma insieme concorrono all’interesse della collettività. Lo Stato – ha ribadito la seconda carica della Repubblica – non ha l’esclusività dell’insegnamento, ce lo ricorda – ha aggiunto anche un pronunciamento della Corte costituzionale”. Per Casellati “l’autonomia universitaria deve esplicarsi attraverso la libertà di scienza, e deve tendere alla promozione della ricerca scientifica, senza dimenticare, nel percorso verso l’innovazione, i valori originali della Costituzione”.