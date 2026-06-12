Il presidente della Corea del Sud ricevuto da Meloni a Villa Pamphili

Lee accolto con picchetto d’onore, poi lo scambio degli accordi

Roma, 12 giu. (askanews) – Dopo l’incontro al Quirinale, il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Pamphilj.Alla fontana del Giardino segreto Lee ha firmato il libro d’onore, a cui è seguito un colloquio bilaterale e la colazione di lavoro ufficiale, a cui ha preso parte anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.C’era anche Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri quasi in pensione, ad accogliere Meloni e Lee a Villa Pamphili. Con il suo consueto cappottino tricolore, Briciola, 14 anni, ha partecipato al picchetto d’onore e si è concessa uno scatto-ricordo con la presidente del Consiglio.Successivamente si è svolta la cerimonia di scambio degli accordi: per la delegazione italiana hanno partecipato Tajani, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini e la vice ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.Per la Repubblica di Corea presenti il vice primo ministro e ministro della Scienza e delle tecnologie dell’informazione, Bae Kiung-hoon; il ministro dell’Interno e della Sicurezza, Yun Ho-jung, il vice ministro delle PMI e delle Start-Up, Roh Yong-seok.