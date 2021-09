Il Presidente Mattarella sabato a Pozzuoli: visiterà il sito archeologico gestito dai ragazzi detenuti

“Sabato alle ore 11 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà il progetto “Puteoli Sacra” all’interno del tempio duomo del Rione Terra di Pozzuoli. Ad accoglierlo, insieme al Vescovo di Pozzuoli, Mons. Gennaro Pascarella, ci sarà il direttore della Fondazione Regina Pacis e cappellano dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, don Gennaro Pagano”. L’annuncio in una nota: “La Fondazione Regina Pacis da anni è attiva nell’area flegrea, per volontà della Diocesi di Pozzuoli, con diversi progetti educativi e di inclusione sociale, per offrire possibilità di riscatto e di integrazione a coloro che rischiano di trovarsi ai margini della società”. Matterella visiterà i luoghi dove si sta tenendo la più grande esperienza di recupero sociale e reinserimento professionale in Europa di giovani e donne provenienti dall’area penale, grazie alla collaborazione con gli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli, e il sostegno di Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, associazione costruttori edili di Napoli – Acen, provincia italiana dei missionari di Npstra Signora De La Salette; Ance Campania; Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio.