Il primo atto economico della vita non è acquisire ma rinunciare

di Annamaria Spina

L’economia mi ha insegnato molte parole… valore, scambio, capitale, crescita ma nessuna di queste parole è venuta per prima. “La prima esperienza economica della mia vita non è stata ottenere qualcosa… è stata rinunciare”. Non ricordo l’oggetto preciso, rammento il momento, ricordo la percezione nitida, quasi fisica, di trovarmi davanti a una soglia, da una parte il desiderio, dall’altra qualcosa di più profondo, più intenso, che non aveva ancora un nome ma che già esercitava una forza superiore. In quell’istante, senza saperlo, stavo compiendo il mio primo atto economico reale, non stavo acquisendo una risorsa, stavo… “decidendo di non consumare me stessa”.

L’economia classica si fonda sull’idea di “scelta tra alternative scarse” ma questa definizione, per quanto rigorosa, non coglie il punto originario. Prima ancora della scelta tra alternative esterne esiste una scelta più radicale… la scelta tra il consumo e la “conservazione della propria struttura interiore”, ovvero … “governo del desiderio prima ancora della scelta”. Ogni rinuncia autentica è un atto di conservazione… non si tratta di una perdita bensì di una riallocazione di energia, attenzione e identità. Quando rinunciamo a qualcosa che desideriamo, non stiamo semplicemente rinunciando all’oggetto, stiamo rafforzando il soggetto, stiamo aumentando la sua capacità futura di resistere, di selezionare, di durare nel tempo.

“La rinuncia è il primo meccanismo di accumulazione di struttura”. Esiste una forma di capitale che non può essere acquistata, né trasferita, né ereditata… può solo essere costruita attraverso rinunce successive, spesso intangibili. Ogni rinuncia autentica aumenta la densità economica dell’individuo, lo rende meno permeabile alle pressioni esterne, meno dipendente dalle circostanze, meno esposto alla volatilità del mondo… in altre parole lo rende più libero perchè “la libertà, da un punto di vista economico, non coincide con la capacità di ottenere tutto ma con l’abilità di non aver bisogno di ottenere tutto”. “Ogni rinuncia riduce il numero di cose che possono controllarci”… questo è il suo vero rendimento.

Col tempo ho compreso che le persone non sono economicamente definite da ciò che possiedono ma da ciò a cui sono state capaci di rinunciare. “Possedere è una condizione temporanea… rinunciare è una trasformazione permanente”.

Quello che possediamo può essere perso, rubato, distrutto, sottratto ma ciò a cui abbiamo rinunciato correttamente diventa parte integrante della nostra architettura personale… diventa stabilità. Esiste una correlazione forte tra la capacità di rinuncia e la capacità di durata. Gli individui incapaci di rinunciare sono economicamente fragili perché esposti a una quantità infinita di vulnerabilità. Ogni desiderio non filtrato diventa un possibile punto di ingresso per la perdita di controllo.

Al contrario ogni rinuncia è la chiusura di una fragilità… è una riduzione del perimetro attraverso cui il mondo può destabilizzarci. La vera ricchezza scaturisce dalla selezione precisa, dall’abilità di dire no, non per paura ma per protezione di qualcosa di più grande. Ogni grande struttura economica, osservata da vicino, è il risultato di una sequenza di rinunce corrette, non di acquisizioni casuali. Anche i sistemi più complessi si fondano su ciò che hanno scelto di non fare… la rinuncia è un filtro evolutivo, seleziona ciò che può entrare e ciò che deve restare fuori.

Guardando indietro comprendo che la mia vita non è stata costruita tanto da ciò che ho scelto quanto da ciò che ho deciso di non scegliere. Ogni rinuncia ha eliminato una possibile dispersione, ogni rinuncia ha aumentato la mia coerenza, ogni rinuncia ha reso il mio percorso di vita più preciso. L’economia osserva i movimenti tangibili ma la vera costruzione avviene nei momenti “invisibili”… nel momento in cui qualcosa viene lasciato andare ed è in questo preciso istante che nasce la forma più reale del capitale umano… non nel possesso ma nella rinuncia originaria che, per la prima volta, ci rende padroni di noi stessi.

Questa è una frase che ho compreso a poco a poco, quasi con resistenza, perché la rinuncia non ha nulla di spettacolare, non determina applausi, non lascia tracce visibili, è un atto spesso incomprensibile dall’esterno eppure dentro modifica tutto. Ho capito che rinunciare è facile solo quando non ci importa davvero. La vera rinuncia non riguarda ciò che non vogliamo, riguarda ciò che vogliamo profondamente… è lì che nasce “l’allenamento”. Quando qualcosa ti piace, quando qualcosa ti attrae, quando qualcosa ti chiama con una forza autentica, rinunciare diventa un atto di governo. Non stai più gestendo un oggetto esterno, stai gestendo una forza interna… e per la prima volta ti accorgi che quella forza non ti domina… la domini tu.

In quel momento si verifica una trasformazione impercettibile ma irreversibile… non sei più una persona che reagisce, sei una persona che decide. Questa è la nascita della padronanza di sé… non è facile, non lo è mai stato. Ogni rinuncia reale lascia una traccia, come un muscolo che si lacera per poi ricostruirsi più forte. C’è attrito, c’è resistenza, c’è una forma di dolore latente ma è un dolore che non distrugge… costruisce. Con il tempo ho iniziato a riconoscere che ogni rinuncia aumentava la mia forza in un modo che nessuna acquisizione aveva mai fatto. Ottenere qualcosa produce soddisfazione, rinunciare genera struttura.

La rinuncia ti insegna a distinguere ciò che è giusto da ciò che è semplicemente desiderabile… e questa distinzione è una delle competenze economiche più alte che un individuo possa sviluppare. Non tutto ciò che attrae costruisce e non tutto ciò che costruisce attrae immediatamente. La rinuncia allena questa visione, ti insegna a non fidarti dell’immediato ma della “direzione”. Ti insegna che il valore non coincide con l’intensità del desiderio ma con la sua coerenza con ciò che stai diventando.

Ogni volta che rinunci a qualcosa che non è allineato alla tua struttura stai proteggendo te stessa… e questa protezione produce un effetto potentissimo, alimenta la stima di sé. La stima non nasce da ciò che otteniamo… nasce da ciò che siamo stati capaci di non tradire. La dignità non è altro che una conseguenza operativa di decisioni ripetute in cui abbiamo scelto la nostra integrità invece della gratificazione immediata. Più rinunciamo correttamente meno diventiamo negoziabili… e in questa non negoziabilità emerge una specie altissima di bellezza. Una bellezza che non ha nulla a che fare con l’apparenza ma con la precisione, con la coerenza, con la capacità di restare integri anche quando sarebbe più facile cedere.

Ogni rinuncia è un atto di definizione… è il momento in cui decidiamo chi vogliamo essere.

La vera ricchezza non è ciò che abbiamo trattenuto… è ciò che abbiamo avuto la forza di lasciare andare per non perdere noi stessi.

“La rinuncia è il luogo in cui nasce la fiducia più importante… quella verso se stessi”