Il primo Liceo Digitale d’Italia, a Roma, è firmato Fondazione Leonardo

I gap nelle competenze digitali degli italiani e la mancanza di un milione di esperti del settore… vanno combattuti alla radice: per questa ragione, solo pochi giorni fa è stato inaugurato, presso l’Istituto Tecnico “Carlo Matteucci” di Roma, il primo “Liceo Digitale” d’Italia, su proposta e iniziativa della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine, e realizzata in sinergia con Leonardo e il Ministero dell’Istruzione.

Tra Intelligenza artificiale e robotica, i 30 studenti del nuovo indirizzo quinquennale del Liceo in zona Tufello, ingegneri in erba, svilupperanno da subito nuove competenze, in linea con i nuovi lavori oggi più richiesti da aziende e istituzioni, all’interno di un piano di studi che coniuga gli insegnamenti tradizionali con le competenze digitali all’interno di un disegno che – come commentato dal Ministro dell’Istruzione uscente Patrizio Bianchi – “pone il tema dell’innovazione al centro di un ripensamento profondo della stessa idea di cultura”.

E non è banale che l’iniziativa sia costruita in stretta sinergia con le aziende, e nello specifico con un’eccellenza italiana e colosso leader mondiale del settore della difesa come Leonardo: nel primo biennio scolastico, infatti, esperti dell’azienda affiancheranno i docenti sulla formazione e l’insegnamento dell’intelligenza artificiale, approfondendone gli aspetti più tecnici ma anche le ripercussioni nel rapporto con l’uomo, per saperlo prima comprendere e poi gestire. Nel triennio conclusivo, gli studenti saranno stimolati a costruire progetti specifici di IA da realizzare sempre con il supporto di un tutor di Leonardo, parallelamente ad uno stage formativo in azienda.

“Per supportare la transizione digitale e sviluppare le tecnologie del futuro occorre investire nelle competenze e nel potenziamento della formazione. Un compito a cui Leonardo contribuisce da sempre attraverso la diffusione di una cultura dell’innovazione”, ha spiegato l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, durante la presentazione ufficiale, proseguendo: “Avvicinare i giovani alle discipline cosiddette STEAM – ossia Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – significa, infatti, effettuare un investimento prezioso nella crescita di competitività del sistema industriale nazionale”.

E farlo, partendo dalla scuola, è sempre una buona, ottima idea, soprattutto per sincronizzare da subito i più giovani ai lavori di domani che, in realtà, è già oggi.