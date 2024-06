“Siamo a un bivio, dobbiamo essere più uniti che mai”

Nederbrakel, 9 giu. (askanews) – Il primo ministro belga Alexander De Croo ha votato per le elezioni nazionali ed europee a Nederbrakel nella provincia delle Fiandre orientali. Incontrando la stampa ha dichiarato: “Siamo a un bivio, dobbiamo essere più uniti che mai, contro chi non lo è e non ha buone intenzioni nei nostri confronti”.