Il Principe di Monaco in visita al Parco archeologico di Pompei

Il Principe Alberto II di Monaco è stato ieri in visita al sito archeologico di Pompei accompagnato dal Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel. La visita ha avuto inizio dall’ingresso di Piazza Anfiteatro e ha interessato i Praedia di Giulia Felice, un grande complesso organizzato come una “villa urbana” caratterizzata da grandi spazi verdi e un complesso termale privato, la via dell’Abbondanza, dalla quale si è giunti all’Insula dei Casti Amanti, dove è stato possibile ammirare dalla passerella sopraelevata la tipica architettura delle case romane e l’attività dei restauratori in corso. Da qui la Regio IX, area di recenti scavi, dove la delegazione ha visitato una delle ultime scoperte: la casa del Tiaso, con l’ambiente affrescato con figure a grandi dimensioni (Megalografia) e il grande impianto termale privato. L’itinerario si è concluso alla casa dei Vettii, con ritorno attraverso il Foro e il quartiere dei Teatri.

