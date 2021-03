Il problema globale della plastica

L’inquinamento globale della plastica sta diventando sempre più grave. Secondo un rapporto del settimanale tedesco «Focus», negli ultimi anni, si sono trovate particelle di plastica in campioni raccolti in tutto il mondo: dall’Artico ai fiumi e sino ai mari profondi.

Anche il Monte Everest, la cima del mondo, si è scoperta l’esistenza di particelle di plastica. Gli Usa hanno a lungo accusato i Paesi in via di sviluppo di essere i principali emettitori di inquinamento da plastica. L’approccio dei rifiuti ha oscurato il “contributo principale” degli Usa alla crisi dell’inquinamento da plastica. Se s’include l’esportazione di rifiuti di plastica e le ultime statistiche su discariche e rifiuti illegali, gli Usa sono una delle fonti più gravi di inquinamento da plastica nell’ambiente costiero e marino globale, classificandosi al terzo posto al mondo.

Il rapporto di ricerca pubblicato da Science Advances afferma chiaramente che gli Usa incolpano i Paesi asiatici per il problema dell’inquinamento dei rifiuti di plastica, però essi sono il più grande produttore mondiale di rifiuti di plastica. Il rapporto è stato scritto in collaborazione con studiosi dell’American Association for Marine Education, dell’Università della Georgia e della National Geographic Association.

Il Comprehensive Assessment Study on Global Plastic Waste Issues, pubblicato nel 2015, ha affermato che i primi cinque Paesi che producono la maggior parte dei rifiuti di plastica sono Cina, Indonesia, Filippine, Vietnam e Thailandia.

Tuttavia, l’ultimo rapporto ritiene che lo studio del 2015 abbia ignorato l’eventuale cattiva gestione dei rifiuti dopo che erano stati esportati in un altro Paese per il riciclaggio.

Il rapporto di ricerca ha anche rivisto l’affermazione del 2015 secondo cui la Cina è il più grande emettitore al mondo di rifiuti di plastica marina.

L’ultimo rapporto di ricerca pubblicato da Science Advances ha calcolato la quantità totale di rifiuti di plastica generati dai Paesi di tutto il mondo nel 2016 sulla base della produzione di rifiuti e dei dati caratteristici di 217 Paesi e regioni riportati dalla Banca Mondiale.

La produzione globale di plastica nel 2016 è stata di 422 milioni di tonnellate, con un aumento del 26% rispetto al 2010; la percentuale di plastica nei rifiuti solidi è aumentata dal 10% nel 2010 al 12%; nel 2016, la produzione globale di rifiuti in plastica ha raggiunto i 242 milioni di tonnellate.

Il rapporto afferma chiaramente che nel 2016 gli Stati Uniti sono stati il ​​Paese che ha prodotto la più grande quantità di rifiuti di plastica (42 milioni di tonnellate) di tutti i Paesi e anche la produzione annua pro capite di rifiuti di plastica (130 kg) si è classificata al primo posto.

I 28 Paesi dell’UE al secondo posto producono 54,56 chilogrammi di rifiuti di plastica pro capite all’anno, che è solo la metà di quelli degli Usa, mentre l’India è al terzo posto. Nel 2016, la produzione di rifiuti di plastica in Cina (21,6 milioni di tonnellate) si è classificata al quarto posto, la metà di quella degli Usa, ma la produzione annua pro capite di rifiuti di plastica era solo (15,67 kg), che era solo il 12% di quella degli Usa.

Nick Mallos, direttore senior del Garbage-Free Ocean Program della Marine Conservation Organization, ha dichiarato: «I rifiuti di plastica prodotti negli Usa sono i più numerosi di tutti i Paesi, ma non abbiamo preso in considerazione il problema, li abbiamo esternalizzati a Paesi in via di sviluppo. E stiamo dando un pesante contributo alla crisi della plastica negli oceani».

In termini di immondizia, scarico illegale di rifiuti e altri prodotti di scarto gestiti in modo improprio sulla costa, gli Usa sono al terzo posto tra i Paesi costieri e sono la principale causa di inquinamento delle zone costiere del mondo.

Lo studio ha anche affermato che gli Usa hanno raccolto 3,91 milioni di tonnellate di plastica nel 2016, più della metà delle quali sono state spedite all’estero ed esportate 1,99 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica a 89 partner commerciali. «Più dell’88% dei rifiuti di plastica viene esportato in Paesi che non possono gestire e smaltire adeguatamente queste materie plastiche a causa di risorse insufficienti». Molti di questi rifiuti di plastica esportati non possono essere riutilizzati, il che alla fine inquinerà l’ambiente locale.

Uno degli autori del rapporto di ricerca, il professore di oceanografia, Cara Lavender Law, ha affermato: «Per molti anni, molti dei prodotti di plastica che gettiamo nella spazzatura possono essere esportate in Paesi in cui è difficile gestire già la propria spazzatura per il riciclaggio. Per non parlare della grande quantità di plastica spedita dagli Usa. Considerando quanti dei nostri rifiuti di plastica sono effettivamente non riciclabili perché di scarso valore, contaminati o difficili da smaltire, non sorprende che moltissima plastica finirà per inquinare l’ambiente».

Dati rilevanti mostrano che il 5% dei rifiuti di plastica generati negli Usa è scartato o scaricato illegalmente a causa di una “gestione impropria” o non può essere smaltito correttamente dopo essere stato trasportato in altri Paesi.

Il rapporto sottolinea che sembra che solo il 5% sia “gestito in modo improprio”, ma considerando la quantità totale di rifiuti di plastica, questa cifra non può essere ignorata.

Va pure affermato che otto milioni di tonnellate di plastica entrano negli oceani ogni anno, il che equivale a un carico di plastica che viene versato in mare ogni minuto.

Tali prodotti di plastica hanno intrapreso un viaggio lungo e distruttivo dal momento in cui sono entrati in mare. Winnie Liu, un alto funzionario del Marine Plastics Prevention Project de The Pew Charitable Trust, ha dichiarato: «Le materie plastiche che entrano nei mari saranno trasportate lontano dalle correnti oceaniche. Si trovano in tutto il mondo, anche nei confini dell’Antartide e del luogo più profondo della terra. Possono essere trovati nella Fossa delle Marianne. Mentre vanno alla deriva insieme alle correnti, penetreranno nell’ecosistema e causeranno danni incommensurabili alla vita marina».

Nonostante la gravità di questo problema, la produzione globale di plastica continua, sta portando a crescenti minacce per i mari. Cosa rende l’oceano così vulnerabile all’inquinamento da plastica? Come possiamo controllare la plastica che entra nell’oceano? Cosa c’è di sbagliato nella plastica?

La nostra vita quotidiana difficilmente può evitare la plastica. Dagli imballaggi alimentari agli articoli da toeletta, ai vestiti, ai mobili, ai computer e alle automobili, la plastica è ovunque. La sua durata la rende difficile da biodegradare. A un dipresso si può paragonare al lungo decadimento atomico.

A seconda del tipo, alcune materie plastiche possono impiegare decenni o addirittura milioni di anni per decomporsi in discarica. Pertanto, a meno che non venga incenerito (che a sua volta causa inquinamento), praticamente tutte le plastiche che abbiamo prodotto finora esistono ancora nel mondo e una volta che entrano nell’oceano, il loro impatto durerà per centinaia di anni.

Da dove vengono i rifiuti? Il mondo produce più di 300 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno , e questo numero è ancora in crescita. Solo il 9% di questi viene riciclato. Il resto viene incenerito o scartato. La maggior parte dei rifiuti di plastica scartati è messa in discarica. La ragione di ciò è che metà della plastica che produciamo è plastica usa-e-getta , vale a dire, sono tutti prodotti di plastica come cannucce, sacchetti di plastica e bottiglie d’acqua che vengono gettati via dopo che sono stati usati.

È proprio perché le plastiche usa-e-getta sono facili da produrre e scartare, portano al continuo aumento della quantità di rifiuti che entrano in discarica, che inevitabilmente aumentano la quantità di rifiuti di plastica che inquinano l’ambiente.

Perché l’impatto della plastica sull’oceano è così grave? L’oceano vasto e profondo è come un serbatoio di contenimento di sostanze inquinanti, che raccoglie materiale tossico da tutto il mondo. Oltre al carico sganciato dalle navi, le reti da pesca in plastica e le lenze con palangari (detti “attrezzi da pesca fantasma”) sono anche una delle principali fonti di rifiuti di plastica nell’oceano, rappresentando circa il 10%. Inoltre, il polistirolo espanso utilizzato in acquacoltura per realizzare gabbie è anche una delle fonti di inquinamento marino da plastica.

Ma la stragrande maggioranza dei detriti marini proviene dalla terra. Il tempo estremo e il vento forte spazzano i rifiuti lungo la costa, che sono rapidamente accolti dalla marea. L’oceano è anche il traguardo finale di migliaia di fiumi, trasportanti grandi quantità di rifiuti dalle discariche, e alla fine li affondano nel mare.

Una volta che i rifiuti di plastica entrano nell’oceano, sono scomposti in particelle con un diametro inferiore a 5 mm, chiamate microplastiche, questo avviene a causa delle condizioni difficili e del movimento oceanico senza fine.

Questa forma di plastica si diffonderà sempre più in profondità nell’oceano, invaderà più habitat biologici e in realtà non potrà essere riciclata affatto. Che fine faremo se pure migliaia di animali marini restano impigliati ogni anno nei rifiuti di plastica, in particolare “attrezzi da pesca fantasma”? Inoltre il danno che la vita marina subisce a causa dell’ingestione di plastica è meno evidente: uccelli marini, tartarughe marine, pesci e balene spesso scambiano i rifiuti di plastica per cibo perché il loro colore e la loro forma sono simili alla loro preda. Alla fine li mangiamo noi. E una volta che ingeriamo queste particelle tossiche, i nostri organi saranno danneggiati, rendendosi più suscettibili alle malattie, e anche la nostra fertilità cambierà, con grandi rischi di mutazioni genetiche.