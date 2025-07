Il producer multiplatino Sick Luke annuncua l’album “Dopamina”

Milano, 9 lug. (askanews) – Il producer multiplatino Sick Luke annuncia il suo tanto atteso nuovo album “Dopamina”, in uscita venerdì 5 settembre per Carosello Records e già disponibile in pre-order in 6 imperdibili formati fisici, tra cui il vinile speciale space splatter autografato.

Il grande annuncio arriva con un tenero video assieme al figlio Teseo, presente anche sull’artwork del disco ed emblema di uno dei più bei cambiamenti di vita che l’artista ha vissuto in questi ultimi anni. Sono infatti passati 3 anni dalla pubblicazione di “X2″(Carosello Records), sua prima opera da producer-artista che è stata attestata tra gli album più venduti del 2022 con molteplici certificazioni FIMI/GfK (5 dischi di platino e 7 dischi d’oro) e oltre 300 milioni di ascolti complessivi. Un disco che ha regalato una fotografia del panorama musicale del momento, abbattendo pregiudizi e barriere in favore della contaminazione e di combinazioni inedite, ben al di là della sola scena trap di cui Luke è indubbiamente tra i principali fautori. Sick Luke è infatti uno dei più apprezzati e impattanti producer dei nostri tempi, continuando a cimentarsi in episodiche collaborazioni con il mondo del cinema e della moda e firmando produzioni per i più rilevanti nomi rap e pop del momento, dalla trap-star argentina Duki sino all’iconico remix di “Espresso Macchiato” di Tommy Cash con Tony Effe e ancora Lazza, Simba La Rue, Tony Boy, Tedua, Capo Plaza, Bresh, solo per citarne alcuni.

“A 3 anni da X2 ho deciso di tornare con un nuovo album. Sono cambiate tante cose in questi anni: sono cresciuto, sono diventato padre e ho capito in che direzione far evolvere il mio sound”, racconta Sick Luke nel suo post di annuncio, in cui traspare in poche righe il lungo lavoro di preparazione che ha portato a questo nuovo disco. “Ho sempre voluto sperimentare e provare a fare qualcosa di innovativo e diverso, senza ripetermi. Così ho passato gli ultimi tre anni a lavorare sulla ricerca di nuove idee, suoni che rielaborassero il mio background per proiettarci verso il futuro. Ho scavato, smontato e ricostruito tutto: i colori, le armonie, i contrasti. Ogni dettaglio, ogni scelta, è parte di una visione precisa. Non volevo inseguire un trend, volevo generare una sensazione, quella che ti crea la Dopamina. Non avete idea di quanto sia stato difficile leggere ogni giorno i vostri messaggi sull’album e non poter dire nulla. Ma aspettavo il momento giusto, quello in cui tutto fosse pronto. Ora lo è.”