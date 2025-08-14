Il professor Melillo in Argentina per proporre un nuovo modello di Regione

Un nuovo “modello” di Regione, che crede nella cooperazione internazionale e, quindi, in scelte mirate di politica economica, per favorire progresso scientifico, tecnologico ed occupazione. E’ quanto propone il professore Leone Melillo, “il quale – si legge in una nota – ha già realizzato, con un progetto di ricerca, un patto di amicizia e collaborazione tra Italia ed Albania. Ora è impegnato a Buenos Aires, nella realizzazione di un nuovo progetto di ricerca che realizzi, anche in questo caso, un patto di amicizia e collaborazione, da proporre a Javier Milei. Un progetto che si avvale, in questo caso – prosegue il comunicato -, del fondamentale apporto del Rettore Enrique Del Percio e del professor Davide Ciuna. Scelte che credono nelle politiche territoriali, legate alla cooperazione internazionale, per delineare un nuovo “modello” di Regione, ente locale”.