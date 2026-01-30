Il professore Quintano ricorda Sabatino Santangelo

Il professore Claudio Quintano partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del Notaio Tino Santangelo ricordandone la figura integerrima e il prezioso contributo offerto negli anni della fondazione universitaria.

È un addio che riporta alla memoria la grande stagione in cui, sotto l’illuminata guida del professore Pietro Perlingieri – giunto da Napoli per edificare a Benevento e Campobasso nuovi poli di sapere e crescita del capitale umano – le nostre strade si unirono. In quel contesto, forte del mandato ricevuto dalla maggioranza della comunità scientifica nazionale dei professori ordinari che mi consenti di essere Preside, ho potuto apprezzare la statura umana e professionale del Notaio Santangelo, protagonista di un tempo in cui si costruiva il futuro delle nostre istituzioni